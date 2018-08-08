裙襬搖搖 拚人氣破表

2018裙襬搖搖LPGA台灣錦標賽昨舉行記者會，裙襬搖搖高爾夫基金會董事長王政松（左）與中國信託投信董事長陳國世（右）為選手加油打氣。（季志翔攝）

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中國時報
／台北報導
王政松（右六）與來賓共同宣布賽事啟動，並以決賽日觀眾人數32000人為目標。（裙襬搖搖高球基金會提供）

女子高球賽場上最美麗的競爭「2018裙襬搖搖LPGA台灣錦標賽」，將於10月25日至28日於桃園大溪高爾夫俱樂部點燃戰火，進行4回合共72洞賽事。裙襬搖搖高爾夫基金會長王政松甫於4月間獲選中華高協理事長，今年將以全新身分率領裙襬搖搖團隊出發，目標是10月28日決賽日突破3.2萬人進場觀賽紀錄，超越韓國LPGA賽事的紀錄。

移師大溪 曾雅妮參賽

王政松表示，這場比賽總獎金仍是220萬美元，將邀請全球頂尖的女子高球選手來台參賽。按照LPGA的規定，屆時的參賽者將以9月分世界排名前61名的球員為主，而國人最喜愛的前世界球后曾雅妮預計將可返台參賽。裙襬團隊因主辦賽事之便，也將盡可能安排國內選手參加盛會；外卡部分，則打算邀請韓國性感高球女神安信愛。

今年是LPGA台灣賽8年來首次進軍大溪，這個場地正是台灣唯一獲得歐巡賽、澳巡賽、亞巡賽三大國際賽事單位認證的球場。過去像高球天王老虎伍茲等名將佛度、艾爾斯等一流球星都曾在此展現高超的球技，主辦單位期盼以世界級水準的球場，帶給球迷全新的體驗。

昨天的賽事宣布記者會中，王政松特別感謝連續數年共襄盛舉的贊助商，包括中國信託、長榮航空、中華電信等，共同締造台灣民間組織與企業攜手合作，打造國際級體育賽事的成功典範。與會的政界、商界名人士，也紛紛肯定王政松多年來為國內高球運動所做的努力。

決賽觀眾 目標破3.2萬

去年「裙襬搖搖LPGA台灣錦標賽」4天賽事吸引超過5萬觀眾入場，全球共有170餘個國家及地區有電視轉播，國際宣傳的效果極佳。今年主辦單位放眼決賽日突破3.2萬名觀眾進場看球的紀錄，王政松期待每個人多拉幾位朋友入場，大家一起來守護主場，幫國內選手加油，共同與裙襬搖搖團隊為台灣高爾夫運動寫下歷史新頁。

(中國時報)

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