亞洲大學設印尼研究中心

2018年08月08日 04:10 中國時報 林欣儀 ／台中報導 ／台中報導

為擴大南向政策的語文及學術、文化等多面向交流，亞洲大學繼去年在印尼泗水Airlangga大學設立「台灣教育中心」，該校也於亞大成立「印尼研究中心」，將優先培訓印尼在台灣13所大學留學的碩、博士生成為印尼語文種子教師，將培育台灣學生學習印尼語文，加強雙方合作。

印尼在台灣設立的第1個研究中心，7日由亞大校長蔡進發、教育部國際及兩岸教育司長畢祖安、外交部中辦處長宋子正及印尼駐台經貿代表處副處長Mr. Siswadi、Airlangga大學國際長Prof. Ni Nyoman Tri Puspaningsih等人共同剪綵開幕。

蔡進發指出，亞大連續獲英國泰晤士報評為「12個項目」的全球、亞太地區百大大學，國際學術排名亮眼。學校並積極發展國際化，去年在印尼排名第4的Airlangga大學設置「台灣教育中心」，承辦教育部招生、學術交流等業務，今年該校又在亞大成立印尼研究中心，盼透過雙方合作，帶領學生邁向國際。

「期盼亞大成為台灣對印尼的窗口，幫助台灣學生更了解印尼的語言、文化！」Prof. Ni Nyoman強調，藉由兩校學術合作，能使台印合作進步，也將針對印尼勞工、台商投資、兩國人民各方交往等進行研究。

畢祖安肯定兩校合作，他說，印尼來台學生逐年增加，是台灣外籍學生重要來源國，透過研究中心的成立，盼更有效推動新南向政策。

亞大國際學院院長陳英輝指出，研究中心將首先開辦印尼語文教學，目前印尼已派2名專業教師到亞大，協助培訓台師大、中山大學及中興大學等校的印尼碩、博士生，待他們取得印尼語文教師證照後，將再擴大培訓台灣學生的印尼語文能力。

(中國時報)