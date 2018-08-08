王政松盼把台灣高手 推進奧運

2018年08月08日 04:10 中國時報 廖德修 ／台北報導 ／台北報導

「裙襬搖搖高爾夫基金會」會長王政松多年來致力推動女子高爾夫球運動，今年他更獲選中華高協理事長，已邁入第8年的裙襬搖搖賽事也將提升高度，朝著更高、更遠的目標前進。綜合這些年的經驗，王政松認為今年比賽有「三變兩不變」。

王政松說，所謂「三變」，第一是新任體育署長高俊雄對高爾夫球的熱情；第二是場地由林口美麗華移到大溪高爾夫球場；第三是自己的身分也已改變，希望在接任高協理事長後，運用裙襬搖搖賽事幫台灣球員搶下更多2020年東京奧運積分。

何謂「兩不變」？王政松強調，第一是決賽日，即10月28日（周日）進場觀眾達到3.2萬人，打破韓國LPGA賽事紀錄；第二是除了提升國際曝光度，也要為台灣高球界注入熱情能量，串接起國內跟世界舞台。尤其明年台中東亞青運停辦，LPGA台灣賽的責任與重要性更增，需要大家一起努力。

王政松談到2018年裙襬搖搖賽事最特殊的意義，就是透過在國內舉辦LPGA比賽，增加我國選手的世界積分，提高角逐2020年東奧高球賽席次的競爭力，尋求突破上屆奧運女子高球參賽人數，將名額衝到滿額的4名。如今主辦單位已把舞台搭好，接下來就看選手的表現。

此外，王政松還說，裙襬搖搖賽事除了聚焦球員，每年精心打造的會場裝飾也是一大亮點。延續去年現場的花座佈置，今年更要挑戰台灣單一體育賽事的首次創舉，邀請台灣18位知名插畫家，分別在每一洞以高爾夫球為主題設計個人畫作，讓觀眾能在走18洞的過程獲得視覺、娛樂兼備的饗宴。

王政松還感性地說，包括他在內的裙襬搖搖團隊就像一隻小鳥，不管前面有什麼困難，路程有多遠，都會勇往直前飛過去，因為在他心中對於高球總是抱著期待、希望與夢想，且從未改變。

(中國時報)