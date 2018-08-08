陳偉殷5.2局無失分 奪第4勝

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中國時報
／綜合報導

效力大聯盟馬林魚隊的陳偉殷昨於邁阿密主場先發，對上聖路易紅雀隊，結果主投5.2局僅被擊出1支安打、無失分，終場馬林魚以2比1險勝紅雀，中止6連敗，陳偉殷也拿下今年第4勝（8敗），自責分率下降到5.48。今年他在主場3勝2敗、自責分率1.94；客場1勝6敗、自責分率10.27，表現判若兩人。

陳偉殷原定前天在費城客場比賽先發，教練團特別延後一天，讓他回主場再投，證明是正確決定。陳偉殷表示：「準備過程並無不同，大家都說我主客場成績差異大，這也是事實，教練團希望我能朝好的方向發展。」總教練麥汀利說，球員的表現很難說，有時會突然失常，陳偉殷必須設法把主場的好表現帶到客場。

陳偉殷只在2局上1出局後被攻佔一、二壘，造成失分危機，所幸他馬上解決後兩位打者。6局上紅雀一人出局，陳偉殷保送莫里納上，接著J.馬丁尼茲擊出游擊區滾地球，馬林魚雙殺未成，陳偉殷整個人跳起來，顯得相當失望！

由於他已投91球，接著又輪到2局上曾擊出安打的歐蘇納打擊，麥汀利立即換投，陳偉殷只差1個出局數就是「優質先發」，相當可惜！

馬林魚以2比0領先到9局上，牛棚卻差點砸鍋，紅雀先擊出2支安打，再靠2次四壞擠回1分，僅1人出局，陳偉殷的勝投岌岌可危，緊要關頭麥汀利換上古耶拉救援，只投2球就製造再見雙殺結束比賽，不僅保住球隊勝利，陳偉殷的第4勝亦有驚無險落袋。

(中國時報)

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