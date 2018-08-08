3.59 億大福彩得主 慨捐1500 萬

2018年08月08日 04:10 中國時報 林和生 ／屏東報導 ／屏東報導

屏東縣鹽埔鄉今年4月4日在「金福得彩券行」開出大福彩頭獎，頭獎獎金3.59億元由1人獨得，這位中獎人響應台灣彩券公司「買彩券、做公益、積功德」理念，慷慨捐出1500萬元給屏東縣政府、鹽埔「慈天宮」與中國信託慈善基金會，共計將有超過1萬人次因此受惠。

台彩公司受中獎人委託7日舉辦「捐贈記者會」，由台彩公司董事長薛香川、總經理蔡國基及屏東縣長潘孟安共同主持，薛香川代表中獎人將象徵1500萬元善款支票捐出，潘孟安則代為接受，慈天宮主委林文瑞與中國信託慈善基金會主任何惠萍共同見證。

薛香川表示，中獎者是屏東人、年約50歲的男性上班族，抱持著「有買有機會」信念，長期購買電腦型彩券，每次消費500至1000元，這次到「慈天宮」拜拜，接著至對面彩券行購買6注自選大福彩，以自己與家人生日自選號碼，其中一注幸運中到頭獎。

根據統計，台彩頭獎有70％為電腦選號，3成是自選，薛香川直言中獎者可說是受財神爺眷顧。

他也強調，公益彩券銷售收入除有60％支應中獎彩金外，40％幾乎都用於做公益，從2007年1月起累積至今年6月底，台彩公司已為政府創造公益彩券盈餘達2967億元，作為補助各縣市政府社福支出、國民年金及全民健保，且每賣出一張彩券，有8％至10％是彩券經銷商銷售佣金，這些經銷商都是身障者或單親低收入戶等弱勢族群，等於創造4萬5000個工作機會。

這次中獎人指定贈予屏縣府300萬元，執行「屏東縣亟須緊急安置個案服務補助計畫」，協助未達65歲單身已無親人的民眾，因疾病或重大意外後續的安置需求；潘孟安表示，對於捐贈者發揮愛心，與社會共享這分資源的善行深感榮幸，這項計畫可給予他們最即時與最溫暖的協助。

(中國時報)