伊朗抗美心理戰 大打北京牌

2018年08月08日 04:10 中國時報 陳文和 ／綜合報導 ／綜合報導

各國對美重新制裁伊朗反應

美國7日重啟對伊朗制裁，總統川普強調跟伊朗做生意，就別和美國做生意。伊朗總統魯哈尼則抨擊美總統川普發動「心理戰」，是著眼美11月期中選舉。他並稱願意和川普立刻舉行談判，但前提是先廢除對伊朗的制裁措施。魯哈尼也打出「中國牌」，表示上月已獲北京承諾，即使美對伊石油祭出禁運令，仍將進口伊國原油。

炮轟川普沒有誠信

美國依據川普6日簽署的行政命令，於昨日恢復對伊制裁，第一階段懲治項目包括：禁止伊朗買入美元、交易黃金等貴金屬、禁止伊朗採購工業用石墨與鋁鋼煤和軟體等、禁止伊朗購買商用飛機與汽車，以及伊朗貨幣交易等。而第二階段制裁將自11月5日展開，對象含伊朗石油出口、港口營運者及能源和船運業，以及外國金融機構與伊朗央行的交易。

促停制裁馬上談判

伊國總統魯哈尼向川普喊話說：「若你以刀刺了別人，而你又說想與其談判，那麼你首先得把刀弄走。」他也表明：「伊朗向來支持外交與對話，但對話需要誠信。」他並斥責美方：「想對伊朗發動心理戰。既主張談判又祭出制裁，道理說不通。」魯哈尼還指控川普，在美11月期中選舉前操弄伊朗議題，意圖從中牟利。

魯哈尼更指出，北京與莫斯科都已承諾不支持美國的制裁，「中國是我們最大的貿易夥伴。中國與俄羅斯清楚表明，他們會遵循與我們的協定。」

伊朗經濟分析家指出，陸可能是協助伊朗抵禦美國的重要關鍵：「如果中國購買伊朗的石油，我們就能抵抗美國。中國是唯一能拒斥美國的國家。」

川普7日推文稱：「對伊朗制裁已正式重啟，是歷來最嚴厲的措施，且自11月起將提高至新的等級。任何與伊朗生意往來的國家，將不再能與美國做生意。我想要的是世界和平，別無所求。」

歐盟和伊生意繼續

川普前1日的聲明指伊朗有兩種選擇：改變恫嚇、威脅區域穩定的態度，並重新融入全球經濟，或是繼續走向經濟孤立的道路。他更警告，任何個人或實體若不願停止對伊交易，將面臨「嚴峻後果」。

針對美國恢復制裁伊朗，歐盟採取了挑戰行動，鼓勵歐盟各企業不要忌憚美方的制裁威脅，持續甚至擴大與伊朗貿易。歐盟外交與安全事務最高代表莫格里尼說：「歐盟堅決保護歐洲與伊朗正當地做生意的業者，我們尤其鼓勵中小企業增加與伊朗的商務往來。」

川普於5月初不顧盟邦極力反對，片面宣布美退出2015年與陸俄英法德六國及伊朗所簽署，旨在限制伊朗發展核武以換取國際社會解除制裁的協議。川普認為，美前總統歐巴馬時代達成的該協議，「是我見過最糟的協議」、根本是個「災難」。

(中國時報)