911聯想照 沙媒嗆加拿大

沙烏地阿拉伯1社群媒體在推特刊登1張照片，讓外界質疑是在以911恐怖攻方式威脅加拿大。雖然該則推文很快被刪除，並移除飛機後重新張貼，但螢幕截圖快速在網路流傳並引發憤怒。（摘自推特）

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中國時報
／綜合報導

加拿大政府關切沙烏地阿拉伯維權人士被捕、惹惱沙國政府的事件愈演愈烈。繼沙國凍結雙方所有貿易和投資、下令加國大使離境並召回沙國大使後，沙國國營「沙烏地阿拉伯航空公司」也喊停直飛加國最大城市多倫多的航班。加國當局則不為所動，堅持「將持續鼓吹民權」。

沙加兩國關係雪上加霜。沙國官方推文稱：「沙烏地阿拉伯王國有權採取進一步行動」。沙國國營電視台6日引官員表示，在加國就學的1萬多名沙國學生及陪同留學的家屬將被轉往他國，此外，沙國政府似也已暫停所有學生赴加求學獎學金。

而據信親沙國當局的一個推特帳號，6日更分享了一幅讓人聯想起911恐怖攻擊事件的照片（摘自推特）。該經過修圖的照片顯示1架飛機飛向加國最大城市多倫多著名地標加拿大國家電視塔。照片上配有粗體字英文訊息「多管閒事！」，底下還引用阿拉伯諺語：「干涉與己無關的事，會招致不悅之事」。

該推文與照片貼出後迅即遭刪除，但網友的截圖快速在網際網路上廣泛流傳，令各方義憤填膺。該帳號6日稍後曾解釋，該照片無意影射911事件，而是加國大使搭機回家的示意圖，然而，沙國媒體部隨後仍下令關閉了該帳號，並著手相關調查。

2001年9月11日，美國紐約世界貿易中心雙塔與維吉尼亞州阿靈頓郡的五角大廈，分別遭恐怖分子劫持民航機攻擊，造成近3000人喪生、逾6000人受傷。當年19名劫機者中有15名是沙烏地阿拉伯人，美並指控沙國王室成員與官員私下資助發動恐攻的「基地組織」。

(中國時報)

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