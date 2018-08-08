彭斯當年倒柯 CNN促比照反川普

2018年08月08日 04:10 中國時報 蔡致仁 ／綜合報導 ／綜合報導

「為了國家好，總統必須下台」。美國副總統彭斯20年前撰文主張，跟白宮實習生柳思基鬧緋聞的柯林頓總統應該下台。CNN如今挖出這些舊文，似乎是提醒彭斯應用相同標準，把搞出更多緋聞甚至通敵的川普趕出白宮。

彭斯1994年至1999年是印地安納州知名的保守派廣播與電視談話節目主持人。柯林頓性醜聞爆發之際，他強力主張柯氏應該辭職或被罷免。

美國有線電視新聞網（CNN）引據彭斯當年的文章指出，總統與黎民百姓不一樣，「如果你和我陷入失德惡習，可能會傷害家庭、工作與朋友。但如果發生在美國總統身上，可能傷害全地球。」

除了主張美國總統需擁有崇高道德，彭斯指出柯林頓在檢方調查緋聞案時，否認自己與柳思基有性關係，極可能犯偽證罪。彭斯寫道，「更甚者，總統不斷向人民說謊，讓事件更惡化。這也顯示他無法保護總統在美國人民理想中具啟發性的崇高地位」。

彭斯寫道，共和黨人必須將柯林頓趕下台，即使失去國會多數地位也在所不惜。他表示，「我們的領袖必須用行動重建總統職位的尊嚴與榮耀，否則這將會是國家走向苦難的開端」。

另外，川普競選團隊前總幹事馬納福特所涉銀行與稅務詐欺審判進入高潮。馬納福特的助手兼生意夥伴蓋茨6日出庭作證，向陪審團坦承幫助馬氏詐欺及逃稅。

蓋茨被視為馬納福特審訊中的王牌證人，他今年2月認罪，並接受可能包含減刑的協議，與穆勒辦公室合作。

蓋茨在維吉尼亞州亞力山卓聯邦法院對陪審團表示，兩人共擁有15個非法的外國帳戶，在馬納福特指示下未向聯邦當局通報。他幫馬納福特竄改財務報表、隱藏海外收入、誤導銀行批准貸款和逃稅。他同時坦誠利用兩人在烏克蘭的工作機會，藉由報假帳，從馬納福特手裡騙走數十萬美元。

(中國時報)