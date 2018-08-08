互聯網巨頭開鍘 圍剿陰謀網

2018年08月08日 04:10 中國時報 實習編譯謝梓建／綜合報導

蘋果、谷歌、臉書和Spotify四家科技巨擘刪除了陰謀論家亞歷斯．瓊斯（Alex Jones）於平台上發布的大多數內容，也引發社會思考，科技公司在言論自由把關上應扮演怎麼樣的角色。

CNN形容亞歷斯．瓊斯為陰謀論之王，其創辦的Infowars是美國一極右派網站，專門散播陰謀論與假新聞，多年來瓊斯透過Infowars及各社群平台散播各種暗黑荒誕的理論，比方說2012年桑迪胡克小學校園槍擊是一場騙局、民主黨員控管某一全球兒童賣淫集團以及911完全是場陰謀論等等。

針對其甚囂塵上的各式仇恨言論，蘋果首先開砲，於上周日將Infowars在Podcast App上的六集節目移除五集。蘋果的聲明中指出「蘋果無法容忍仇恨言論」，因其違反蘋果「創造安全的網路環境」指導原則。臉書、谷歌與Spotify同日馬上跟進，臉書強制關閉瓊斯四個專頁，其中一個粉絲達170萬，理由是瓊斯「推崇暴力」及「用不堪的語言描述跨性別者、穆斯林與移民」；Youtube基於禁止仇恨言論也終止了瓊斯的頻道，該頻道有240萬人訂閱，累積點閱率破10億；Spotify也因相同理由移除其一集廣播節目。

其實近年科技公司對於言論自由的把關始終處於兩難的位置，他們希望能消除假資訊，但又不願意單方面擔任真相的仲裁者，但瓊斯各式煽動仇恨的言論顯然觸及底線，引來社群媒體巨頭們最大張旗鼓的一次整肅，顯示出各巨頭在反對仇恨言論上的團結。

針對假新聞，近期印度也致力打擊在社群平台流通的不實資訊。根據印度「經濟日報」，印度電信部門基於謠言與色情資訊在臉書、IG、Whatsapp等程式上散播，致函業者討論技術性封鎖社群媒體與通訊軟體的可能性，嘗試杜絕因不實資訊帶來的社會問題。

(中國時報)