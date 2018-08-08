退出8年 谷歌考慮重返大陸

2018年08月08日 04:10 中國時報 楊家鑫 ／綜合報導 ／綜合報導

全球互聯網巨頭谷歌（Google）重返大陸似乎有譜。上個月市場甫傳出相關消息後，大陸官媒《人民日報》日前也罕見在社群網站臉書與推特上發文表明，「歡迎谷歌回到大陸」。儘管文章仍畫下須遵守大陸法律的前提，但據悉，谷歌目前正與騰訊、浪潮等大陸互聯網企業合作，希望將雲端服務打入大陸市場。

計畫提供雲端服務

退出大陸市場8年之久的谷歌上個月傳出有意重返大陸市場，本月初剛傳出計畫在大陸推出「和諧版」搜尋引擎，可封鎖北京當局認定的敏感資訊。巧合的是，《人民日報》6日隨即在臉書和推特上刊文，對谷歌重返大陸市場，大表歡迎。

文章認為，谷歌於2010年退出大陸搜尋引擎服務市場是一個「巨大失誤」，使其錯過了大陸網絡發展的黃金機會。8年來，大陸網絡市場格局迅速改變，移動網路用戶數量翻了一倍，由2010年的3.03億增長到目前的7.53億人。

前提遵守大陸法律

2010年谷歌退出大陸時官方聲明指出，因「遭受中國駭客攻擊」和「網路審查」決定退出市場；但外界普遍臆測，谷歌一方面是拒絕對搜索結果進行網絡審查，另一方面則是當時谷歌在大陸市占率毫無起色。

不過，文章強調，谷歌能否回歸，何時回歸，都取決於他們自己的態度，「只有尊重當地的法律法規」，尊重當地的風俗習慣，才能贏得當地消費者和市場的青睞。

文章認為，谷歌更大的錯誤是對自身的定位，無論是退出大陸市場，還是計畫回歸，谷歌一直是一個政治化的品牌，這無疑是這間知名跨國公司的悲劇。

傳與騰訊浪潮合作

文章還指出，大陸將堅持執行有關網絡管理的法律，確保網絡空間的活動對於社會的安全，這是大陸網絡管理的底線，應受到所有在大陸的外國網絡公司的尊重。

重回大陸目前雖仍是未知數，但谷歌顯然已蓄勢待發。據彭博引述知情人士披露，谷歌正與騰訊、浪潮等大陸互聯網巨頭洽商合作，將谷歌的雲端服務打入大陸市場。

(中國時報)