百度有信心「再贏一次」

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中國時報
╱綜合報導

大陸官媒《人民日報》近日在臉書上稱，歡迎互聯網巨頭谷歌（Google）回歸，谷歌重返大陸可信度愈來愈高。外界分析，Google若重返大陸，可能會打擊大陸本土搜索引擎百度。但百度董事長暨執行長李彥宏7日在微信朋友圈發文稱，今天的百度，已是在全球人工智慧領域有巨大影響力的公司，如果Google決定回到大陸，百度非常有信心「再贏一次」。

隨著Google回歸大陸市場的信號持續釋放，百度被認為將首當其衝。值得注意的是，在8月1日傳出Google或以代號「Dragonfly」返回大陸的訊息當天，在美國上市的百度股價暴跌近8％；6日百度股價再次下跌，跌幅1.14％。

李彥宏昨天就谷歌重返一事表示，「這些年來，百度一直被認為是占了Google退出大陸的便宜。我們無法證明一件沒有發生的事情。」事實上，谷歌是2000年先於百度在市場上推出獨立搜索服務的，而「百度是後來者居上，透過技術和產品創新反超Google」。到2010年，谷歌在市場分額持續下降的情況下退出大陸時，百度市場分額已超過70％。

「如果現在Google回來，我們正好可以真刀真槍地再PK一次，再贏一次。」李彥宏說，百度已是一家在全球人工智慧領域有巨大影響力的公司，全球生態合作夥伴已經超過300家，Google也是百度國際市場上的合作夥伴。在產業的下一幕人工智慧時代，百度已經做好充分準備，和世界共同拓展技術邊界、分享創新成果。

(中國時報)

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