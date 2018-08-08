陸055驅逐艦可能命名「台北號」

2018年08月08日 04:10 中國時報 藍孝威 ／綜合報導 ／綜合報導

海巡署台北艦屬巡防救難艦，雖配備一挺20機炮，但與大陸055型驅逐艦火力相比，可謂天差地遠。（本報資料照片）

陸055型驅逐艦小檔案

號稱大陸最強水面戰艦的055型驅逐艦，雖有4艘已經下水，但仍有4艘還在緊鑼密鼓建造中。據了解，這些建造中的驅逐艦，目前很可能在廣西南寧、江西南昌和台灣台北三選項擇一命名。倘若「台北號」名稱雀屏中選，未來可能出現台北艦繞台，甚至上演兩岸台北艦在台海遭遇的畫面。

大陸海軍055型驅逐艦長180多公尺，寬20公尺，擁有超過12000噸的滿載排水量，配備先進的防空、反導、反艦和反潛武器。

環球軍事報導，055型驅逐艦的大小和軍備使它更接近「巡洋艦」而不是「驅逐艦」。儘管055型被解放軍正式歸類為「驅逐艦」，但在美國國防部的年度大陸軍力報告中，055型被稱為「巡洋艦」，它是繼航母之後最強大的水面戰鬥艦隻。

按大陸海軍的軍艦命名規則，驅逐艦一般以大中型城市命名，大多數情況下會是省會城市。目前還沒有被公開正式命名的大陸省會城市僅剩廣西南寧、江西南昌。除此之外，更有消息傳出，解放軍也有意用「台北」作為艦名。

儘管軍艦與救難艦很難拿來相比，但無獨有偶，台灣海巡署其實也有一艘現役的巡防救難艦叫「台北艦」，早在2001年就已服役，船長61.41公尺，船寬9.5公尺，排水量700噸。

值得一提的是，如果大陸055型驅逐艦也命名「台北艦」，在當前解放軍艦繞台常態化的情況下，將很有可能出現所謂台北艦繞台一圈的情形，甚至出現兩岸台北艦在台海海域相遭遇的畫面。

(中國時報)