陸055驅逐艦可能命名「台北號」

大陸055型驅逐艦配備先進的防空、反導、反艦和反潛武器，傳出可能命名「台北號」。（美聯社）

友善列印
中國時報
／綜合報導
海巡署台北艦屬巡防救難艦，雖配備一挺20機炮，但與大陸055型驅逐艦火力相比，可謂天差地遠。（本報資料照片）
陸055型驅逐艦小檔案

號稱大陸最強水面戰艦的055型驅逐艦，雖有4艘已經下水，但仍有4艘還在緊鑼密鼓建造中。據了解，這些建造中的驅逐艦，目前很可能在廣西南寧、江西南昌和台灣台北三選項擇一命名。倘若「台北號」名稱雀屏中選，未來可能出現台北艦繞台，甚至上演兩岸台北艦在台海遭遇的畫面。

大陸海軍055型驅逐艦長180多公尺，寬20公尺，擁有超過12000噸的滿載排水量，配備先進的防空、反導、反艦和反潛武器。

環球軍事報導，055型驅逐艦的大小和軍備使它更接近「巡洋艦」而不是「驅逐艦」。儘管055型被解放軍正式歸類為「驅逐艦」，但在美國國防部的年度大陸軍力報告中，055型被稱為「巡洋艦」，它是繼航母之後最強大的水面戰鬥艦隻。

按大陸海軍的軍艦命名規則，驅逐艦一般以大中型城市命名，大多數情況下會是省會城市。目前還沒有被公開正式命名的大陸省會城市僅剩廣西南寧、江西南昌。除此之外，更有消息傳出，解放軍也有意用「台北」作為艦名。

儘管軍艦與救難艦很難拿來相比，但無獨有偶，台灣海巡署其實也有一艘現役的巡防救難艦叫「台北艦」，早在2001年就已服役，船長61.41公尺，船寬9.5公尺，排水量700噸。

值得一提的是，如果大陸055型驅逐艦也命名「台北艦」，在當前解放軍艦繞台常態化的情況下，將很有可能出現所謂台北艦繞台一圈的情形，甚至出現兩岸台北艦在台海海域相遭遇的畫面。

(中國時報)

百度有信心「再贏一次」 金門縣府請王定宇別再講幹話

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。