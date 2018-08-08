金門縣府請王定宇別再講幹話

福建晉江向金門供水工程日前正式通水，根據引水協議，1度水僅9.86元。（中新社）

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中國時報
／金門報導

大陸通水金門後，民進黨立委王定宇在政論節目開罵，指大陸賣給金門的水比台灣還貴。金門縣府7日引用經濟部水利署的評估報告「打臉」，駁斥他講的才是「幹話」。

王定宇在三立《鄭．知道了》表示，大陸賣給金門的河水，1度是9.86元，但台灣的自來水售價1度9.2元，質疑大陸還敢說是在照顧金門人。

金門縣府昨表示，依據經濟部水利署在2008年8月函報行政院的評估報告比較如下：1、金門本身之湖庫水＋高級淨水廠，以每日產水21239噸計算，每噸水成本42.8元。2、海淡水，以每日產水16950噸計算，每噸水成本54.4元。（若加計台電發電成本的虧損補貼，成本更高。）3、由台灣本島台中運水至金門每噸成本近700元，且每趟耗時3天，運量約僅3000噸。

縣府強調，根據中央政府的評估數據，自大陸引水的成本相對較低，也證明王定宇搞不清楚狀況，講的才是「幹話」。

金門當地民眾對王定宇的說法，也很不以為然，普遍認為民進黨本來就不想要金門，現在看到大陸通水金門，又在搞挑撥離間的把戲，不少人痛罵就不能「多一點民生，少一點政治？」實在讓人厭煩。

所謂「謠言止於智者」，而要破解謠言最好的方法，就是讓事實攤在陽光下。在金門縣府引經據典拿出科學數據後，相信應該可以讓王定宇心服口服，畢竟事實就是事實。

即使撇除1度水費問題，光從工程費來看，全長27.62公里的引水管線，位於大陸10公里的陸管，加上加壓站等總工程費約19億台幣，而台灣方面工程費大約13.5億，如此對比，說一句「大陸照顧金門人」恐怕也不為過。

(中國時報)

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