禁掛五星旗公投案 中選會駁回

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中國時報
／台北報導

引發兩岸極大爭議的「禁掛五星旗」公投提案，中選會委員會議昨以提案人逾期未補正理由，駁回該項公投。對於蔡政府主動依規駁回該案，相信可為現階段低迷的兩岸關係帶來一點正能量，也可向對岸傳遞不挑釁的立場，釋出善意。

該公投案由逢甲大學副教授劉曜華提出，相關公投題目為「你（妳）是否同意立法規範， 禁止公開展示及懸掛代表中華人民共和國之五星旗幟？」7月5日，中選會曾對該案舉行聽證會，8月1日則要求提案人限期補正，若逾期未補正，則依法駁回。

昨日中選會以提案人逾期未補正理由，駁回該項公投。對於要求補正內容，中選會主委陳英鈐日前說，「禁掛五星旗」的「禁掛」範圍不明，是要限定國際賽事、藝術活動，還是指政府機關、公共場所都不能掛，需要進一步釐清，另外，對於禁掛處罰，是要採用《刑法》還是行政制裁，或其他方式？也要提案人進一步說明。

該公投提案對日益緊張的兩岸關係，其實增添不少變數。以日前台中東亞青運主辦權遭大陸杯葛取消一事來看，其實除了跟「東奧正名公投」有關，獨派推動「禁掛五星旗」公投也難逃干係。

坦白說，相關公投案本來就是鬧劇一場，從過去案例來看，類似統獨公投案最終都是雷聲大雨點小，但如今中選會主動依規駁回該項公投，相信對於低迷已久的兩岸關係，可稍稍帶來一點正能量，也能進一步看作是蔡政府對北京的善意表態，以及展現維持不挑釁對岸的立場。

(中國時報)

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