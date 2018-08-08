追金流 國安層級搜索統促黨

2018年08月08日 04:10 中國時報 陳志賢 、 葉書宏 、 胡欣男 ／綜合報導 ／綜合報導

張安樂在搜索後受訪：「坦蕩蕩，不怕被搜」。（陳怡誠攝）

台北地檢署偵辦中華統一促進黨違反政治獻金、組織犯罪案，昨指揮台北市調查處國家安全科兵分6路搜索北市統促黨部、總裁張安樂中和住處、公司等地點，並以涉嫌人約談張安樂、兒子張瑋及妻子、祕書長唐警生、財會人員6人，其中張安樂父子未到案，其餘4人均請回。檢方9日將傳喚張安樂父子。

查扣10箱資料 再傳白狼

北檢表示，昨只是蒐集證據、證據保全的調查程序，尚非認定張安樂犯罪，日後若查有證據，會依法偵辦，若查無犯罪，也會還張清白。

面對檢調大動作，還到張瑋經營的旅行社搜索，查扣手機、旅行支票等證物。「白狼」張安樂表示，「自己坦蕩蕩！」他說，本要到大陸治療脊椎間盤突出，收到8月9日傳票就回來，「沒想到他們（指檢調）今天做了小動作！」

白狼批 資金在大陸賺的

他痛批民進黨政府為貪腐集團，把檢調當作政治打手，有事衝著他來，「乾脆直接起訴我好了！」抨擊檢調選擇性辦案。

他並強調統促黨資金不來自任何政府，而是他在大陸開公司做生意賺的錢，當然算是中國資金，但不是中國共產黨，1年也沒有500萬人民幣這麼多。

檢調接獲檢舉，指統促黨近年來不斷從事多場陳抗活動，但前年該黨政治獻金僅244萬元，包括個人捐贈收入234萬餘元及匿名捐贈收入9萬元，但黨費收入及政黨補助金都掛零，其資源應難配合統促黨頻繁動員人力、投入諸多陳抗、滋擾等需求，不排除背後有大陸金援。

捐款不敷支出 疑陸金援

北檢與刑事局、調查局組成專案小組追查幕後金流，檢調懷疑張資金來自大陸，涉及國安，昨搜索張安樂、張瑋父子等統促黨成員住處，查扣電腦主機、USB，以及10箱資料，約談相關財會人員，其中張安樂兒媳因經手統促黨財務，也被約談。

張安樂之子張瑋說，北檢曾在7月20、26日傳父親張安樂出庭，張因在大陸治病無法返台，已向檢察官請假。檢方通知9日下午傳喚他及父親，不知為何昨要大動作搜索。

(中國時報)