檢調揮大刀 勿亂扣紅帽

友善列印
中國時報

檢調偵辦統促黨疑涉政治獻金法、組織犯罪等案，欲查明統促黨幕後資金來源、金流是否來自大陸方面挹注，昨天大陣仗搜索統促黨黨部等多處地點，訊後將祕書長等人請回，只是檢方用疑有「紅色資金」的大帽子，就對政黨發動搜索，恐怕將引發更大的爭議。

張安樂早年被控涉及組織犯罪、暴力討債遭通緝17年，他在大陸成立「韜略集團」，先後在深圳等地成立分公司，2013年返台歸案獲交保，2014年獲北檢不起訴。張返台後成立統促黨，進而投入政黨政治活動。

就法論法，統促黨部分成員的脫序行為，涉犯組織犯罪防制條例，檢調若是查獲涉組織犯罪的不法所得，可依據刑法沒收制度，予以沒收查扣，若政治獻金異常，也有政治獻金法加以規範。

不過，這次檢調針對統促黨資金金流全面清查，手法激烈有如「抄家滅族」，更以疑有陸方「紅色資金」介入為名，出動調查局內部專事追查陸資、共諜的國家安全科人員，檢調先射箭再畫靶，已有預設立場。

台商在大陸賺錢返台「鮭魚返鄉」，縱使張因過去背景而被質疑，但也不能在沒有任何具體事證下，就貿然認定張的統促黨資金來自大陸方面挹注，懷疑陸資不當介入，而任意搜查。

檢調辦案應謹守法律原則，尤其九合一選舉前夕，偵辦政黨違法案件更須審慎，如此大動作無限上綱的清查政黨金流，檢調將淪為特定政黨的政治打手。

(中國時報)

追金流 國安層級搜索統促黨 冤獄9年 林金貴再審判無罪

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。