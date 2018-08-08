檢調揮大刀 勿亂扣紅帽

2018年08月08日 04:10 中國時報 陳志賢

檢調偵辦統促黨疑涉政治獻金法、組織犯罪等案，欲查明統促黨幕後資金來源、金流是否來自大陸方面挹注，昨天大陣仗搜索統促黨黨部等多處地點，訊後將祕書長等人請回，只是檢方用疑有「紅色資金」的大帽子，就對政黨發動搜索，恐怕將引發更大的爭議。

張安樂早年被控涉及組織犯罪、暴力討債遭通緝17年，他在大陸成立「韜略集團」，先後在深圳等地成立分公司，2013年返台歸案獲交保，2014年獲北檢不起訴。張返台後成立統促黨，進而投入政黨政治活動。

就法論法，統促黨部分成員的脫序行為，涉犯組織犯罪防制條例，檢調若是查獲涉組織犯罪的不法所得，可依據刑法沒收制度，予以沒收查扣，若政治獻金異常，也有政治獻金法加以規範。

不過，這次檢調針對統促黨資金金流全面清查，手法激烈有如「抄家滅族」，更以疑有陸方「紅色資金」介入為名，出動調查局內部專事追查陸資、共諜的國家安全科人員，檢調先射箭再畫靶，已有預設立場。

台商在大陸賺錢返台「鮭魚返鄉」，縱使張因過去背景而被質疑，但也不能在沒有任何具體事證下，就貿然認定張的統促黨資金來自大陸方面挹注，懷疑陸資不當介入，而任意搜查。

檢調辦案應謹守法律原則，尤其九合一選舉前夕，偵辦政黨違法案件更須審慎，如此大動作無限上綱的清查政黨金流，檢調將淪為特定政黨的政治打手。

(中國時報)