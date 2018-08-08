冤獄9年 林金貴再審判無罪

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中國時報
／高雄報導

男子林金貴11年前被控槍殺計程車司機被判處無期徒刑定讞，但他一路走來始終喊冤，冤獄平反協會協助後，找出林是短髮與凶嫌長髮不符等新事證，去年4月獲高雄高分院裁准再審，並釋放關押9年的林金貴；高雄高分院7日改判他無罪，全案可上訴。

審判長宣判無罪時，旁聽席響起一陣歡呼，林金貴激動地說不出話來、眼眶泛紅，情緒難以平復，只說「不知道怎麼講，就是心臟跳來跳去這樣」。林的姊姊則說，一直以來對弟弟的清白深具信心，希望以後不要再發生類似事件，因為這對每個家屬心裡面的痛是無法形容的。

2007年5月9日晚間，高雄鳳山區王姓計程車司機在車上遭槍殺，被2名目擊凶嫌下車的民眾自後追趕，途中還回頭持槍威嚇2人不要再追，雖然過程被路邊監視器拍下，但光線不足面貌模糊；警方依目擊者指述、監視器拍下的嫌犯逃逸身影，描繪出「長髮及肩」畫像。

另警方從被害人通聯記錄找與其交往密切的林姓按摩女；林女指認恩客林金貴很像此人，林在5個月後被警逮捕，儘管他否認、通過測謊，仍被判無期徒刑定讞。

冤平會曾2度替林聲請再審遭駁，直到林的姊姊找到林案發前2個月拍攝照片，經中研院以3D鑑定方法交叉比對研判監視器與大頭照不屬同一人可能性較高，開啟林的平反之路。

合議庭認為，該案凶嫌髮長及肩，但林案前2個月是短髮不超過耳際，及林的手機在案發後約1小時5分在台南佳里有發話紀錄，而兩地間隔77.5公里，林無法在殺人後火速趕到台南，應有不在場證明。

再審認為，另2名目擊證人是在案發超過5個月後才指認林為凶手，且目擊證人、祕密證人指認過程均違反法定程序，改判林金貴無罪。

(中國時報)

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