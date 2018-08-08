民進黨花蓮議員劉曉玫 申請隨扈惹議

2018年08月08日 04:10 中國時報 許家寧 ／花蓮報導 范振和、／花蓮報導

民進黨花蓮縣長參選人、縣議員劉曉玫向警政署申請隨扈，警政署依相關作業規定請花蓮縣警察局審派，但派給時機引發花蓮縣議員何禮臺質疑浪費公帑和行使特權，7日上午在議會臨時會中，要求花蓮警察局長李西河應審慎處置，以免影響社會觀感與警方形象。

何禮臺認為，劉曉玫目前不是縣長候選人，只是議員，怎能浪費公帑，行使特權？且在花蓮警力不足現況下，交通、治安都需要善加維護，怎能如此濫權？到底依什麼標準申請？

李西河表示，劉曉玫從今年2月就申請隨扈，且服務處6月14日遭民眾前往陳抗，考量劉已經政黨確定提名參選縣長，為確保縣長候選人人身安全及嚴防危安狀況發生等考量，才決定派員。

據了解，警政署6月28日發文給花蓮縣警局，指劉曉玫服務處曾遭民眾陳情抗議，且劉將參選花蓮縣長，要求依安全警衛派遣及執勤作業要點相關規定，儘速審派。

何禮臺質疑，當時只有2名女性縣議員參選人去劉曉玫服務處抗爭，就可據以派遣隨扈，若有其他參選人也找幾個人到服務處抗爭，是否比照辦理？希望李西河好好思考、檢討。他也合理懷疑警政署背後有人下指導棋，否則怎會發出這種公文為難下屬。

劉曉玫競選辦公室表示，自2016年揭發理想大地案起，劉的議員服務處就收到許多不明來信及恐嚇電話，今年2月向花蓮縣警局申請隨扈，但警方疑受「不明」壓力未通過，直到6月，服務處又遭聚眾抗議，警方考量人身安全才加派警力保護。

(中國時報)