民進黨花蓮議員劉曉玫 申請隨扈惹議

友善列印
中國時報
范振和、／花蓮報導

民進黨花蓮縣長參選人、縣議員劉曉玫向警政署申請隨扈，警政署依相關作業規定請花蓮縣警察局審派，但派給時機引發花蓮縣議員何禮臺質疑浪費公帑和行使特權，7日上午在議會臨時會中，要求花蓮警察局長李西河應審慎處置，以免影響社會觀感與警方形象。

何禮臺認為，劉曉玫目前不是縣長候選人，只是議員，怎能浪費公帑，行使特權？且在花蓮警力不足現況下，交通、治安都需要善加維護，怎能如此濫權？到底依什麼標準申請？

李西河表示，劉曉玫從今年2月就申請隨扈，且服務處6月14日遭民眾前往陳抗，考量劉已經政黨確定提名參選縣長，為確保縣長候選人人身安全及嚴防危安狀況發生等考量，才決定派員。

據了解，警政署6月28日發文給花蓮縣警局，指劉曉玫服務處曾遭民眾陳情抗議，且劉將參選花蓮縣長，要求依安全警衛派遣及執勤作業要點相關規定，儘速審派。

何禮臺質疑，當時只有2名女性縣議員參選人去劉曉玫服務處抗爭，就可據以派遣隨扈，若有其他參選人也找幾個人到服務處抗爭，是否比照辦理？希望李西河好好思考、檢討。他也合理懷疑警政署背後有人下指導棋，否則怎會發出這種公文為難下屬。

劉曉玫競選辦公室表示，自2016年揭發理想大地案起，劉的議員服務處就收到許多不明來信及恐嚇電話，今年2月向花蓮縣警局申請隨扈，但警方疑受「不明」壓力未通過，直到6月，服務處又遭聚眾抗議，警方考量人身安全才加派警力保護。

(中國時報)

冤獄9年 林金貴再審判無罪 辱罵同業 前自由時報記者判賠道…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。