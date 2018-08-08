韓國瑜女兒操盤 開10張選舉支票

本期《周刊王》精采內容

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中國時報
陳柏安／台北報導

國民黨高雄市長候選人韓國瑜的大女兒韓冰，外型亮麗，她為了幫助父親奪下市長寶座，特地休學當起幕後操盤手。《周刊王》調查，韓冰日前成功讓父親的黨內競爭對手陳宜民，答應出任父親的競選總部發言人，此外，她將推出「韓國瑜保證兌現的10張支票」文宣，強攻民進黨候選人陳其邁，高雄市長選戰精采可期。

連5年在「富比士中國名人榜」奪冠的藝人范冰冰，日前傳出因涉嫌逃漏稅遭拘留審訊。《周刊王》調查，范冰冰目前身處北京公安單位一棟媲美5星級飯店的神祕「招待所」，不過，每日得支付新台幣約5千元。《周刊王》致電北京市公安局詢問，接聽人員給一支號碼，卻是空號。

小英總統日前帶著總統府祕書長陳菊等府院高層，替停辦10年的「南島民族論壇」重啟造勢，然而，《周刊王》接獲爆料，記者會上表演的「奇美勇士舞」，竟涉嫌違反《原住民族傳統智慧創作保護條例》，讓擁有該智慧財產權的花蓮瑞穗阿美族奇美部落揚言提告！對此，原民會經發處長王美蘋表示，活動當天，司儀有說明舞碼是來自奇美部落，符合條例規定。

《時報周刊》報導，劉品言拍攝新戲《憤怒的菩薩》期間，一度覺得難以入戲，見到男主角吳慷仁為戲接髮，更懷疑「誰是女一」！《周刊王》本期附贈「美女設計師」紗那醬跨頁美照！更多精采內容，詳見今日「聯姻」上市的《周刊王》《時報周刊》。

(中國時報)

辱罵同業 前自由時報記者判賠道…

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