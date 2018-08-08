帶三寶搭捷運 不須另購票

2018年08月08日 04:10 中國時報 陳燕珩 、 林縉明 ／台北報導 ／台北報導

為解決少子化問題，政府推出多項獎勵第3胎補助政策，盼提高生育率。但議員簡舒培接獲家長陳情，現行法規只允許1名成人帶2名6歲以下幼童免費搭乘捷運、公車，超過就要另購票。她質疑，這項法規不合時宜又擾民，根本是變相懲罰「三寶家庭」，包括高雄捷運、輕軌都已放寬限制；北捷及北市公運處均表示會檢討相關規定。

鼓勵生3胎 不應擾民

全職媽媽楊小姐育有3子，分別是5歲、3歲、8個月大，均符合6歲意下免票規定。日前她單獨帶3子搭乘捷運，經網友提醒才驚覺，原來依規定需多買1張票，儘管事後詢問北捷，對方稱會放寬處理，但她認為應直接修改規定，「難道要我一直偷偷摸摸，擔心被抓逃票嗎？」

簡舒培指出，無論台北捷運系統旅客須知、汽車運輸業管理規則49條，均規定搭乘捷運、公車時，1名購票旅客只能夠帶2名幼童，超過3名則需再買票，高鐵、台鐵也有相同規定，但是相關法源是1986年提倡「生兩個恰恰好」時期制定的，與現在少子化狀況完全不同，法令明顯不合時宜。

她進一步說，政府為鼓勵生3胎，祭出優先入園、補助等措施，但一方面鼓勵生育，又變相懲罰三寶家庭，實在很荒謬。她強調，家長不是想省車錢，而是顧3個孩子已夠手忙腳亂，還要另花時間購票，非常擾民，高雄捷運、輕軌都已放寬限制，北捷為何不能修改規定？

公車業將協調 擬跟進

北捷總經理顏邦傑表示，隨時空變化應檢討相關規定，1周內會研議，現階段若有家長帶超過3名幼童乘車，會彈性放寬處理，不會收費；北市交通局長陳學台則說，會與公車業者協調，若業者都同意，北市可不限2名幼童免費搭乘，也會發文建請中央修法放寬。

另外，簡舒培和市議員許家蓓接獲民眾投訴，北市公車對身障者不友善，駕駛不僅未幫輪椅族固定及繫安全帶，也未依SOP進站車外廣播、協助視障者搭車，導致視障者候車時間長，甚至公車直接呼嘯而過，要求公運處加強稽查、督導駕駛遵守上、下車SOP教育訓練，交通局也承諾1個月內提出改善方案。

(中國時報)