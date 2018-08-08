指考放榜 板中23人上台大

2018年08月08日 04:10 中國時報 葉德正 、 葉書宏 ／新北報導 ／新北報導

大學指考7日放榜，新北市高中職有5633人參加，1027位錄取國立大學，35人錄取台大，比去年增加6人，其中又以板橋高中23人錄取台大最多，本次板中在台大、清大、交大與成大錄取人數達60人，成績最亮眼。

熱衷舞蹈 不忘拚學業

錄取台大生物產業機電工程學系的板橋高中馬琮翔熱衷跳舞，曾是熱舞社幹部，曾參加舞動青春拒絕菸毒舞蹈比賽，獲得第三名的佳績，也曾獲邀參加臺中MTV演唱會表演，課外活動經驗豐富。

馬琮翔說，升上高三以後，摒除一切雜念，戒除手機與電動遊戲，專心準備課業，訂定讀書計畫從高一開始徹底複習，在數理科目方面，會先把所有公式融會貫通，再做題目複習，這次數學與化學皆獲得超越頂標的佳績。

馬琮翔說，打算在大二時參加台大交換學生計畫，未來希望能擔任生物科技工程師，也鼓勵學弟妹高中時除課業，也可好好培養自己的興趣，但該念書的時候就要定下心來。

喜愛閱讀 提升理解力

中和高中校內一類組榜首吳培誠錄取台大社會系，他自小熱愛涉獵各類書籍，培養出良好的閱讀理解能力並提升閱讀速度，今年國文考科改為全選擇題，大量閱讀題組使許多學生不知所措，但他如魚得水，表現比一般學生更勝一籌。他說，文組考科不只需要背誦，更需要的是邏輯與理解，如：判讀時代背景、觀察不同時間衛星影像圖中的相異處、分辨題幹論述所適用的法律原則等，也期望將來能發揮所學對社會有具體的貢獻。

私立格致高中陳重亦學測成績65級分，仍果斷放下力拚指考，最後錄取台大生命科學系，他說，回想高三一整年從學測第一次模擬考59級分開始，知道成績與目標還有一大段距離，不斷彌補自己不足，有如此成績很開心。

學測不佳 全力衝指考

丹鳳高中一類組榜首初念儒考取清華大學藝術系，他今年2月學測失常只拿51級分，一度意志消沉，但受到學長鼓舞重新檢討讀書方法，做出各科複習計畫表，細分時間，做好學習衝刺與複習，一天一天檢核，並心無旁鶩地狂做數學題，終於抓到要領，一躍成為指考第一類組大黑馬。

(中國時報)