桃園首棟社宅 6000元起租

2018年08月08日 04:10 中國時報 蔡依珍 、何冠嫻／綜合報導 、何冠嫻／綜合報導

桃園中路二號社會住宅7日舉行上梁典禮，212戶預計明年4月完工、9月入住，弱勢戶收費6千至1.2萬、一般戶8千至1.6萬，桃園市長鄭文燦強調蓋社宅不是紙糊，10基地4170戶都已完成發包，甫以公托中心等社福機構，要讓社宅實現居住正義，內政部長徐國勇笑讚：「早知道鄭文燦要當市長就不離開桃園了！」期許成為全台典範。

212戶 規畫公托

苗栗縣政府利用後龍郵局改建後的空間做社會住宅之用，也於7日動土，縣政府工商發展處長黃智群表示，未來可能會以包租代管模式運作，全縣社宅數將達到400戶。

鄭文燦目標蓋1.2萬戶

鄭文燦說中路二號社會住宅是桃園第一個社會住宅，2016年12月下旬動土，歷經1年7個多月，7日上梁，總戶數212戶，有1房、2房、3房3種房型，配有固定式家電、家具，只要一卡皮箱就能入住，一般戶市價8折，含管理費約8千至1.6萬元，弱勢戶則由市府補貼差額到市價6折，3房型分別為6千、1萬和1.2萬，預計10月完成招租辦法、明年4月完工，並規畫公托中心，幫助年輕人的第一哩路。

鄭文燦說，上任一口氣編列45.2億元住宅基金，第一階段選擇10基地、4170戶都已發包，第二階段將與財政部國有財產署、內政部營建署、國防部政治作戰局及軍備局等單位密切合作覓地共同開發，可望達31基地、1.2萬戶。他也不忘酸前朝，直指其他縣市已經完工的社宅都歷經2代首長，只有他是從零開始，「因為以前的合宜住宅觸礁了！」諷刺前桃園縣副縣長葉世文索賄，話鋒一轉感謝新政府上任後，從土地取得規定、融資等政策面大力協助，減輕地方負擔。

(中國時報)