一中黑馬 校排500拚上台大

2018年08月08日 04:10 中國時報 林欣儀 、 謝瓊雲 、 鐘武達 、／台中報導 、／台中報導

台中女中何硯涵（中）。（林欣儀攝）

大學指定科目考試7日放榜，中部多所學校皆端出好成績！台中一中黃睿展、鄭晉懿平時校排都在5、600名，上高三後全力衝刺，除熟讀課本、還要勤練考題，分別錄取台大電機、台大會計。女中何硯涵學測數學成績只考到8級分，她全力拚指考，數學衝到96分，考上台大法律。

黃睿展、鄭晉懿 好樣的

參加熱音社的鄭晉懿高一時校排約200多名，後來全力投入社團，校排掉到5、600名。鄭晉懿說，指考前那幾個月每天要求自己努力念書、練習試題，且大量背英文單字，英文考出89.5分。

曾擔任學生會長的黃睿展說，高三時沒有認真念書，校排成績只有5、600名，決定全力拚指考，3個月時間除大量背單字，更要求自己每周寫1至2篇英文作文，指考509.5分，錄取台大政治系。

同樣就讀一中數理資優班的周軒宇、方紹宇及曾思誠、周毓修，指考分別錄取台大醫學系、陽明醫學系與台大電機系，他們笑說，為紓解讀書壓力，全班瘋狂打桌球，還曾被老師沒收球拍，但「打球對於紓解讀書壓力真的很有用」。

僑泰詹和豪 考上醫學系

僑泰高中詹和豪因家境清寒，為減輕父母經濟負擔，學測72級分的他原本想讀國防醫學院，卻因體檢未過關，決定拚指考，終於以505.7分好成績、可錄取醫學系公費生。

彰化高中科學班的蔡宜芳因申請美國麻省理工學院失利，再戰指考後錄取清大物理系；原本數理資優班的蕭邵謙則因參加金融戰略王，啟發對法政金融的興趣，志向大轉彎考取台大法律系。彰化女中吳奕璇原本以全校最高分錄取台大法律系，卻因成績複查反倒少了1.6分，最後錄取政治系。

員林高中有298人錄取，其中有7名學生曾因學測成績不理想在繁星與個人申請入學時失利，最後力拚指考，取得逆轉勝，還錄取清、交、成、政等頂尖大學。他們說，努力付出有回報，很有實在感。國立中興高中具有原住民身分的陳家盈榮登台大財務金融系。

(中國時報)