王重賢與台大醫科擦肩而過

2018年08月08日 04:10 中國時報 鄭雅文 ／台南報導 ／台南報導

大學指考7日放榜，幾家歡樂幾家愁，但對新營興國高中學子王重賢來說，卻是五味雜陳。他在推甄時已錄取台大物理系，為證明實力再次挑戰指考，沒想到成績優異，達到台大醫科公費錄取標準，但因推甄已先錄取，因此只能與台大醫科擦肩而過。

自我挑戰 沒有壓力

興國高中表示，王重賢指考報考第3類組，不採計國文成績達450.55分，知道成績時他自己也感到很意外，比預期的成績還理想。

王重賢在學測時，即已考出72級分推甄錄取台大物理系；但他向校方表示，不想屈就學測成績，決定再挑戰指考「測試實力」，並透露因未放棄甄試錄取，所以都以輕鬆心情準備考試，或許在沒有壓力的情況下，適時發揮潛能。

興國指出，王重賢在指考放榜日，得知成績可達台大醫科錄取標準，雖僅能與醫科擦肩而過讀台大物理系，但並沒太大遺憾，他也向師長表明不後悔選擇，順其自然，只是從師長、同學觀點，確實有些惋惜。

興國表示，現在大學考試採考招分離，所以同學如在學測或推甄時已錄取學校，雖仍能報考指考，只是指考成績將不能選填志願；換言之，指考成績超出預期的好，也只能當成「測實力」；當然過去也有學生因此選擇先就讀，隔年再重考。

擬訂計畫 少用3C品

王重賢從高一開始即是校內醫科班學生，在班上成績相當突出，這次也是校內榜首。

王重賢曾說，他從未在校外補習，全憑多問多學、穩紮穩打應對考試。此次指考獲得優異成績，也藉此鼓勵學弟妹，不要屈就學測分數，要勇敢挑戰自我的極限。

此外，興國另一名學子施柏成，也不滿意學測分數再拚指考，過程中除擬訂讀書計畫，更減少使用3C產品，在嚴格執行下，順利以指考401.95分錄取清大醫學科學系。他認為，任何一項重大考試都值得全力以赴，也算對自己的學習負責。

(中國時報)