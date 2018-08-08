密室逃脫夢成真 4生上台大

2018年08月08日 04:10 中國時報 柯宗緯 ／高雄報導 ／高雄報導

雄中生顏睿谷、曾鼎元、吳彥寬3人與雄女陳秀羚，在大學指考成績出爐前，揪團玩時下最夯「密室逃脫」遊戲，大玩疊字「明天台大醫」許願，7日放榜3名雄中生如願上台大醫學系，雄女生則上台大心理系，4人攜手上台大再續同窗情。

3人結伴 當醫科新鮮人

顏睿谷學測考75級分，雖上陽明醫科，但他志在台大醫，指考拿下461.4分順利取得入學門票。他透露，其實數學甲考不好，有3道選填題算完忘了騰在答案卷，少了18分相當惋惜，還好有上第一志願。天性活潑的他是阿妹迷，去年全家還一起搶票去演唱會。

被封為「雄中蕭敬騰」曾鼎元熱愛歌唱，主打歌是「王妃」。他透露，小時候體弱多病，時常掛病號，受到醫生的照顧非常多；而爸爸是骨科開業醫師，他將會跟隨爸爸腳步，好好在台大醫學系學習，將來發揮所學貢獻社會。

曾鼎元透露，在指考成績出爐之前，與顏睿谷、吳彥寬與雄女陳秀羚，一起去玩「密室逃脫」，還用文字方塊排成了「明天台大醫密室逃脫」合影留念，沒想到3個男生完成上台大醫學系夢想，雄女的陳秀羚也上台大心理系。

雄中指考成績 大放異彩

另外，雄中科學班女生黃郁婷以455.3分錄取台大醫，她說，原本進科學班想朝科技領域發展，但想想未來太不確定，才以台大醫為目標，將來想當婦產科醫師，讓女生看病不用害羞。

今年雄中指考成績大放異彩，錄取台大、清大、交大、成大、政大等5校共有380人，其中台大占127人。錄取醫學系（含牙醫、中醫系）共計92人，其中台大醫學系從去年的13人，躍升為16人。

(中國時報)