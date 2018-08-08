密室逃脫夢成真 4生上台大

高雄中學吳彥寬（右起）、顏睿谷、曾鼎元與高雄女中陳秀羚（左）揪團玩密室逃脫，3名雄中生如願上台大醫，陳秀羚則上台大心理系。（柯宗緯翻攝）

友善列印
中國時報
／高雄報導

雄中生顏睿谷、曾鼎元、吳彥寬3人與雄女陳秀羚，在大學指考成績出爐前，揪團玩時下最夯「密室逃脫」遊戲，大玩疊字「明天台大醫」許願，7日放榜3名雄中生如願上台大醫學系，雄女生則上台大心理系，4人攜手上台大再續同窗情。

3人結伴 當醫科新鮮人

顏睿谷學測考75級分，雖上陽明醫科，但他志在台大醫，指考拿下461.4分順利取得入學門票。他透露，其實數學甲考不好，有3道選填題算完忘了騰在答案卷，少了18分相當惋惜，還好有上第一志願。天性活潑的他是阿妹迷，去年全家還一起搶票去演唱會。

被封為「雄中蕭敬騰」曾鼎元熱愛歌唱，主打歌是「王妃」。他透露，小時候體弱多病，時常掛病號，受到醫生的照顧非常多；而爸爸是骨科開業醫師，他將會跟隨爸爸腳步，好好在台大醫學系學習，將來發揮所學貢獻社會。

曾鼎元透露，在指考成績出爐之前，與顏睿谷、吳彥寬與雄女陳秀羚，一起去玩「密室逃脫」，還用文字方塊排成了「明天台大醫密室逃脫」合影留念，沒想到3個男生完成上台大醫學系夢想，雄女的陳秀羚也上台大心理系。

雄中指考成績 大放異彩

另外，雄中科學班女生黃郁婷以455.3分錄取台大醫，她說，原本進科學班想朝科技領域發展，但想想未來太不確定，才以台大醫為目標，將來想當婦產科醫師，讓女生看病不用害羞。

今年雄中指考成績大放異彩，錄取台大、清大、交大、成大、政大等5校共有380人，其中台大占127人。錄取醫學系（含牙醫、中醫系）共計92人，其中台大醫學系從去年的13人，躍升為16人。

(中國時報)

王重賢與台大醫科擦肩而過

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。