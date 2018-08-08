雞籠中元祭 賴揆參一腳

2018年08月08日 04:11 中國時報 張穎齊 ╱基隆報導 ╱基隆報導

傳承至今邁入164年的雞籠中元祭，將於11日在基隆開基老大公廟開龕門，今年由賴姓宗親會輪值擔綱主普，7日在文化中心大廳舉行宣傳記者會，市長林右昌和賴姓宗親會執行長賴振興等人，歡迎大家參與藝術性和慶典性兼備的雞籠中元祭，林右昌也透露，將邀請行政院長賴清德一同參加。

記者會上，由表演團隊「楓香舞蹈團」登台展現舞藝，林右昌和賴振興等各界賢達，啟動「藝競中元．群合雞籠」聚焦儀式，宣告中元祭系列活動將登場。

林右昌說，放水燈遊行於8月24日（農曆7月14日）登場，將邀請知名「九天民俗技藝團」和「十鼓擊樂團」擔綱演出，融合地方文化創作表演，敬請拭目以待，精彩可期，另外今年賴姓擔綱主普，而賴清德也出生在過去屬於「金雞貂石」基隆郡的萬里，他也將邀請賴一同共襄盛舉。

賴振興表示，今年邀請韓國、日本和台灣小朋友參與放水燈遊行，提升基隆國際視野，停辦30年的北管西皮與福祿將同時出現在遊行陣頭，活動以「藝文」與「科儀」2大主軸，熱烈歡迎大家共襄盛舉。

此外，在中元祭活動期間，市府也特別規畫漫遊基隆大抽獎活動，民眾只要在中元祭期間單筆消費滿300元即可兌換摸彩券1張，最大獎是亞洲最佳郵輪盛世公主號沖繩4日遊，並有來自基隆在地商家所提供住宿券與伴手禮等好康獎項，詳情可至活動官網http://www.rs-event.com.tw/2018kmsgf/查詢或上網搜尋「雞籠中元祭」臉書粉絲團。

(中國時報)