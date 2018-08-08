各高中在地就學 成績斐然

2018年08月08日 04:11 中國時報 葉書宏 ／新北報導 ／新北報導

新北市各高中在地就學成績斐然，中和高中科學實驗班畢業生王俊翔為全校三類組榜首，以在校成績繁星2％申請上國立成功大學材料科學及工程學系，他還額外申請並錄取香港理工大學電機系。北大高中萬宗祐及廖璟文分別錄取台大政治系政治理論組及歷史學系，該校錄取成大數學系的蔡翔文則表示，當年考完國中會考時曾考慮跨區就讀，但考量通勤時間會影響作息及睡眠，所以選擇在地就讀。

王俊翔為新住民二代，高一時參加新北市新住民二代培力昂揚計畫，高二時代表新北市參與第57屆全國科展，高三時更與同學一起主持公益月全蝕轉播節目，在校內多元發展且勇於挑戰。

王俊翔以在校成績繁星2％申請上成大材料科學及工程學系，但他仍積極上進，額外申請並成功錄取香港理工大學電機系。最後儘管因為經濟考量選擇在台灣就學，卻證明他的高度行動力。

錄取成大數學系的北大高中蔡翔文表示，國中會考結束後他原本打算就讀板橋高中，在考量通車及作息後選擇就近就讀住家附近的北大高中，並在實驗班的課程規劃中，參加許多數理競賽及科學研究，在高中確定學習方向，最後錄取成大數學系。他強調：「沒有最好學校，只有最適合自己的學校！希望三鶯樹地區學弟妹可就近選擇北大高中！」

竹林中學余武軒從學測三類組轉指考一類組，準備1個月即順利錄取台大歷史系，感謝老師們的教導和鼓勵。

(中國時報)