藍為陳學聖造勢 楊麗環禪修去

2018年08月08日 04:11 中國時報 甘嘉雯 、 賴佑維 ／桃園報導 ／桃園報導

國民黨副主席兼祕書長曾永權7日到桃園為市長參選人陳學聖授旗造勢，未獲黨提名的前立委楊麗環清晨臉書發文「高喊團結已於事無補，只是粉飾太平避免崩盤」，7日以禪修拒絕與外界聯繫。曾表示，一定會好好跟楊溝通，力求大團結。

楊麗環透露有意捲土重來參選的發文有無違反黨紀或開鍘，曾永權說：「不會啦，我們會好好、柔性跟她溝通」、「她是我立院老同事，做了3、4屆了，她在衛環委員會表現很好」、「我們一直都有關心她，哪有不聯絡，她的藍天志工團我們都知道。」

楊麗環「致中國國民黨黨員的一封信」，內容宣稱，她去年率先宣布參選，但黨內初選卻和外界預測的完全相反，自稱民調能贏鄭文燦2％的陳學聖，隔數月民調卻大輸36％，還引發「換聖」風波，並抱怨黨中央及地方黨部對她默不關心。

陳學聖表示，楊所說的民調落後36％，是在傅崐萁宣布「不參選」之前的事，泛藍勢力整合後，他與市長鄭文燦的民調差距已追到15％至20％，相信只要加上楊麗環的力量，就能與鄭文燦對決。

「奪權有數，治國無方」，曾永權嚴厲抨擊民進黨，並以2014年前縣長吳志揚與鄭文燦對決的民調數據為例，吳民調都贏但最後卻輸給鄭，要黨內同志一定要同心協力，不到最後一刻絕不放棄：「民進黨執政2年多來，民怨四起、百業蕭條、兩岸關係倒退，全台從南到北、從東到西，瀰漫出民進黨不倒，台灣不會好的聲音。」

(中國時報)