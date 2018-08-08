取消補助 水林藥草農想棄種

藥草種植必需大量人工，取消轉作補助讓水林鄉藥草農民的生計雪上加霜。（張朝欣攝）

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中國時報
／雲林報導

以栽植藥草聞名的雲林縣水林鄉，目前約有近10公頃藥草田，今年農政單位突然取消轉作補助，讓原本經營困難的藥草耕作雪上加霜。7日農民向民意代表陳情，希望恢復轉作補助，否則面對價格較低的進口藥草，台灣本土藥草將難以為繼。

水林鄉藥草栽種源自300餘年前顏思齊來台拓墾，為讓軍民適應台灣多變氣候、避免疾病上身，特地引進大陸福建泉州家鄉藥草，水林鄉因此成為台灣重要藥草生產地，市區青草茶攤也特別多，形成水林一大特色。

不過，今年農委會突然取消藥草的轉作補助，藥草農失去政府補助，市場競爭力更加薄弱，因此向縣議員黃文祥、水林鄉民代表吳明融、楊國義反映，7日一行人前往藥草田勘查了解現況。

藥草農蔡坤霖表示，早年水林鄉設有藥草專區，種植面積約有50公頃，後來因進口藥草的競爭，目前僅剩不到10公頃，全賴農政單位每分地3600元的轉作補助，彌補日益高漲的人工費用，藥草種植才能勉強維持。

吳明融說，政府鼓勵轉作旱作，藥草算是高經濟效益的旱作，但需要大量人工維護管理，面對偏鄉年輕人口外流，水林鄉目前藥草農多是老人家，靠著「老人工」守著藥草田，現在失去轉作補助，許多老人家已打算放棄。

有農民指出，目前藥草以進口為大宗，台灣藥草雖然受到衝擊，但若加強品種改良與培育台灣優質原生種，還是有競爭力，希望政府持續補助與輔導，才能讓藥草種植制度化及規模化。

(中國時報)

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