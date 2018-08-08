外配外在光鮮 文化差異難跨越

「文化差異」令新住民姊妹的婚姻頻頻觸礁，圖為新住民參與踩街活動。（謝佳潾攝）

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中國時報
／屏東報導

海口人社區經營協會長期關注新住民議題，甚至花逾10年時間改善國人對外配不友善的對待，但多年來發現「文化學習」僅讓新住民姊妹有能力展現自己，而「文化差異」還是令她們的婚姻頻頻觸礁，「文化了解」顯然成了目前最重要的課題。

海口人社區經營協會總幹事曾鴻志指出，早年外籍新娘被當成「物件」，台灣男生多以「買」的觀念在對待他的妻子，別說看不起對方，有的甚至把她關在家中或強迫與孩子分離，此不僅導致家庭失和，看不起媽媽的畸形現象也頻傳。

他說，協會為此盼能透過課程、活動等，讓大家學習到新住民的文化，知道她們的好，進而提升能力及社會地位，而在逾10年的努力下，大眾已然漸漸改觀，不友善或歧視的氛圍也逐漸消失，然而，她們回家後還是禁不起文化差異的考驗。

他不諱言地說，大家看到新住民姊妹當文化講師、參加各式活動展現自己，看到的永遠是她們光鮮亮麗的外在，但背後的婚姻壓力是外界所不能體會的。

他舉例，越南人視一天洗4次澡為禮貌，但看在台灣公婆眼中就是浪費，而衝突可能一觸即發。另據統計顯示，東港一帶每年約受理5、60件新住民個案，10年前以家暴、離婚訴訟居多，而今以精神狀況為多，可見政府及民間都應更加正視婚姻中文化理解的問題。

(中國時報)

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