政策大轉彎 宜縣工業私地 廢止空地稅

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中國時報
／宜蘭報導

宜蘭縣政府原擬從今年起對工業區閒置私人土地加徵5倍的「空地稅」，但代理縣長陳金德7日在主持縣務會議時表示，考量到景氣環境不利投資，此時再加徵空地稅，對產業環境是雪上加霜，此外，中央即將公布修改後的《產創條例》，將可對閒置不開發的囤積土地，祭出全國一致性的處理做法，為避免將來中央與地方法令發生競合等問題，決定廢止加徵空地稅的相關公告。

宜蘭縣政府為鼓勵民間加速投資設廠，前宜蘭縣長林聰賢則在任內公告，利澤、龍德工業區的私有地，如果到2018年3月24日尚未請領建造執照開工，縣府將依土地稅法另加徵5倍「空地稅」，直到領照開工為止，這項政策在陳金德去年接任代理縣長後，也表示縣內工業區閒置土地眾多，將會配合加徵「空地稅」。

但這項政策如今出現180度大轉彎，陳金德表示，相關產業協會一再反映，目前的景氣不好，要在限期內取得廠房建照並且動工有困難，加上中央已經修改《產創條例》並即將公告，對於長期閒置囤積不開發的工業土地，中央將會祭出罰鍰、強制拍賣或收購等全國一致性的處理方式；陳金德說，為了避免將來發生中央與地方法規競合問題，縣內工業區的閒置土地都將依照新版的《產創條例》處理，決定廢止縣府之前有關工業區土地加徵「空地稅」的相關公告。

陳金德也強調，將來若景氣轉好，而土地所有權人也確實有囤積、哄抬工業用地的情形，修改後的《產創條例》中央又遲遲未公布，縣政府仍將可以隨時公告加徵空地稅的辦法或作業要點。

(中國時報)

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