桃市第15座天幕球場啟用

2018年08月08日 04:11 中國時報 賴佑維 、 葉臻 ／桃園報導 ／桃園報導

桃園市體育局規畫在桃園市設立25座天幕球場，7日第15座在中壢復興公園落成啟用，今年底預估有19座啟用。桃園市長鄭文燦表示，天幕球場提供市民不論早晚、晴雨都能使用的活動空間，可大幅提高公園使用率。

體育局長夏金興表示，目前興建中，或者剛核定的天幕球場，尚有10座，還有可能視民眾需求增加。今年年底將有19座完工啟用。鄭文燦表示，市府推動天幕球場及天幕廣場計畫，7日啟用的是第15座，也是中壢區第5面。

此外7日楊梅區竹賀公園天幕工程7日同時舉辦動土典禮，該天幕總經費500萬元，採波浪造形設計，也有照明設備，將可提供當地水美里居民早上運動、晚上舉辦小型活動使用。鄭文燦說，市府在楊梅設置3大3小天幕，讓居民有更多活動與運動空間。

鄭文燦表示，升格後市府評估全桃園體育設施，天幕球場可以讓陽光、天幕並存。第1階段興建6座天幕球場，受到市民大歡迎，因此全面推動設置天幕球場。鄭文燦在復興公園天幕啟用記者會也宣布，中壢國民運動中心預計30日起試營運，有游泳池、韻律教室、體適能中心、飛輪教室及綜合球館等設施。

另桃園市政府今年也斥資1億8320萬元，在龜山國中興建多功能活動中心、獨棟棒球宿舍和室內練習場所，將給學生和棒球隊更完善的學習空間。

(中國時報)