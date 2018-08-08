母餵幼兒廚餘 拒安置就醫

2018年08月08日 04:11 中國時報 謝瓊雲 ／彰化報導 ／彰化報導

彰化市忠權里1名越南籍婦人，被網友拍下推著娃娃車帶2歲兒在市區路旁撿拾廚餘、剩菜和腐爛蔬果，說要帶回家給小孩吃；影片曝光後引起各界嘩然。彰化縣社會處指出，婦人嫁到台灣18年，遲未歸化入籍，且罹患思覺失調症，近日宿疾惡化又拒就醫，將積極介入協助，並評估是否需將幼兒安置。

有彰化市網友6日晚間在臉書社團「彰化人大小事」貼出影片，婦人推著外貌清秀可愛的萌娃，在街上四處溜達，撿拾許多被丟棄的麵包食物，和部分已腐爛、發霉的高麗菜、火龍果與葡萄裝在塑膠袋。

婦人還告訴網友說要把這些撿回去洗一洗後給家人吃。貼文網友指稱「這個人撿廚餘餵小孩吃」，引發熱烈議論，有里民回應她這麼做早已不是第1次，擔心家人和幼兒吃了健康出問題。

社會處表示，這名婦人從越南嫁到台灣已18年，與丈夫相差近20歲，陸續生下6名子女，第5個孩子出養；夫妻都無業，被列為低收入戶，5個孩子都尚未成年，每月領1萬6895元補助。

保護科長黃荻說，這家庭曾被列入高風險家庭，婦人過去曾有思覺失調症就醫病史，但因強烈拒絕送醫，可能因此狀況惡化，經社工訪查確認她目前精神狀況已無法獨力照顧2歲兒，但又無法接受母子分離，將密集家訪、積極協助她就醫。

(中國時報)