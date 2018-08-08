母餵幼兒廚餘 拒安置就醫

友善列印
中國時報
／彰化報導

彰化市忠權里1名越南籍婦人，被網友拍下推著娃娃車帶2歲兒在市區路旁撿拾廚餘、剩菜和腐爛蔬果，說要帶回家給小孩吃；影片曝光後引起各界嘩然。彰化縣社會處指出，婦人嫁到台灣18年，遲未歸化入籍，且罹患思覺失調症，近日宿疾惡化又拒就醫，將積極介入協助，並評估是否需將幼兒安置。

有彰化市網友6日晚間在臉書社團「彰化人大小事」貼出影片，婦人推著外貌清秀可愛的萌娃，在街上四處溜達，撿拾許多被丟棄的麵包食物，和部分已腐爛、發霉的高麗菜、火龍果與葡萄裝在塑膠袋。

婦人還告訴網友說要把這些撿回去洗一洗後給家人吃。貼文網友指稱「這個人撿廚餘餵小孩吃」，引發熱烈議論，有里民回應她這麼做早已不是第1次，擔心家人和幼兒吃了健康出問題。

社會處表示，這名婦人從越南嫁到台灣已18年，與丈夫相差近20歲，陸續生下6名子女，第5個孩子出養；夫妻都無業，被列為低收入戶，5個孩子都尚未成年，每月領1萬6895元補助。

保護科長黃荻說，這家庭曾被列入高風險家庭，婦人過去曾有思覺失調症就醫病史，但因強烈拒絕送醫，可能因此狀況惡化，經社工訪查確認她目前精神狀況已無法獨力照顧2歲兒，但又無法接受母子分離，將密集家訪、積極協助她就醫。

(中國時報)

桃市第15座天幕球場啟用 防誤擊 澎湖警發明清槍箱

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。