表揚模範父親 傅崐萁談爸爸經

2018年08月08日 04:11 中國時報 范振和／花蓮報導

「媽媽如果是家裡最溫柔慈悲的力量，爸爸就是那一座最厚實的靠山！」花蓮縣長傅崐萁7日上午在全縣各界慶祝父親節時，從自己為人子、為人父憶及父恩，不只是祝賀在場的模範父親，也向全天下的父親致上最高的敬意。

花蓮各鄉鎮公所推薦14位模範父親，分別是花蓮市許振昌、邱全斌、新城鄉曾盛華、秀林鄉李國城、吉安鄉徐鏡鑾、壽豐鄉劉文龍、鳳林鎮黃勝德、萬榮鄉楊松輝、光復鄉劉奕貴、瑞穗鄉林昌杉、豐濱鄉吳德明、卓溪鄉高春安、玉里鎮余萬億、富里鄉劉秋圃。其中，93歲的徐鏡鑾年紀最大，成了全場焦點。

傅崐萁表示，結婚前他自由自在，大女兒出生沒多久，嬰兒床就放在他的床頭旁，每晚女兒總要哭個6、7回，轟炸到天亮；當父親後，才知道很多事情要承擔。做生意時，有時第二天要軋三點半天文數字的票，當晚在客廳走來走去想辦法，但只要看到孩子睡得香甜，就覺得一切的壓力與辛苦，都值得了！

他說，20歲以前他很皮、喜歡挑戰，老爸的皮帶、棍子，他「吃」得最多，20歲以後，老爸說以後做什麼事都要自己負責，從此爸爸不再打他，變成他更大的支持力量，「明天就是父親節了，我要過第一個沒有爸爸的父親節」，他很感謝父親在世時，鼓舞他失敗時拿出無所懼的勇氣，他也祝福全天下偉大的父親身心健康、佳節愉快。

(中國時報)