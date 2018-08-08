嘉義城隍廟夯枷祈願 櫻花妹也瘋迷

嘉義城隍廟夜巡「夯枷」科儀據傳能消災解厄，連日本遊客都穿著和服來搶先體驗。（呂妍庭攝）

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中國時報
／嘉市報導

嘉義城隍廟夜巡「夯枷」消災解厄科儀中斷6、70年，5年前才恢復舉辦後，因儀式特殊又能消災解厄，不只國人報名人數逐年增加，今年還吸引日本、新加坡遊客揪團跨海來參加。7日日人水野裕子和友人穿上和服，搶先體驗「夯枷」；被獨特宗教文化所感動的水野裕子還向神明祈願，希望有朝一日來嘉定居。

嘉義城隍廟「夯枷」消災解厄科儀將在農曆8月1日舉行，董事長賴永川說，1911年出刊的台灣日日新報，其中一篇《城隍祭典一斑》報導，描述城隍夯枷活動盛況有上萬人參與，且榮譽董事長葉源助小時候也曾看過「夯枷」儀式進行，顯見「夯枷」歷史已相當悠久。

目前在東京網路公司任職的水野裕子，有感於2011年日本大地震，台灣人慷慨解囊援助，對台灣心生感謝，從那年起就持續來台旅遊，現更深深為嘉義古樸街道、公園及廟宇著迷，甚至把多年來在嘉義的旅遊心得寫成書，出版日文版《走逛嘉義heritage trail Chiayi》一書。

這次得知外國人也可以參加「夯枷」，穿著日本和服的水野裕子昨天和友人不僅現場報名，也仔細聆聽道士現場解說，提前體驗「夯枷」儀式，套著紙枷在城隍爺見證下，贖罪懺悔以化解罪惡。

賴永川說，目前已有5、600人報名參加「夯枷」，農曆8月1日當天還會有30名新加坡旅客揪團來參與，強調夯枷有其宗教與歷史文化意義，有興趣的民眾可以來體驗，也祈求闔家平安。

(中國時報)

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