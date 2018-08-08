基隆公車慘虧 市府咬牙苦撐

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中國時報
李怡萱／基隆報導

基隆市公車去年大虧逾1億元，遭審計部要求針對路線規畫與成本控管改進，不過，基隆市公車處長陳新埤指出，基隆市偏遠路線不賺錢，每年缺額高達7、8000萬，不向銀行融資根本無法營運。基隆市府強調，大眾運輸是社會福利的一環，基隆市公車普及率高，且使用者多以老年人口為主，即使連年虧損還是得做，但會針對審計處給予的建議及方向，後續再列入檢討。

交大運研所兼任副教授黃台生表示，基隆公車服務範圍行政轄區太小，開放完全民營不容易，但市公車乘客多為聯絡客運站、火車站等交通樞紐，市府可考慮開放民營，並與雙北協商公車經營權，由雙北、基隆的客運業者負責基隆市內路線，再由市府編預算補貼偏遠路線、老人福利等，否則連年虧損下去，債務還是要由全民埋單。

陳新埤表示，市公車並非民營單位，「虧損不可避免，明年有可能再虧1億」。基隆市不像雙北全額補助社福卡、學生卡，偏遠路線又不賺錢，每年缺額高達7、8000萬，如果不向銀行融資，根本無法營運。公車處貸款額目前已經衝破9億，每年要支付的利息高達800萬元。

審計處也指出，基隆市公車的負債比率高達251.8％，整體財務結構惡化嚴重，但是公車處於台銀的專戶明明仍然有資金，卻沒有適時匯償短期借款，已經要求公車處研議營運改善方案，並且檢討公車行駛路線。

(中國時報)

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