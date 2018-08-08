桃調解委員 未續聘抱怨不尊重

桃園市議員謝彰文（右）要求調解委員會遴選過程要公平。（甘嘉雯攝）

友善列印
中國時報
／桃園報導

桃園市13行政區聘任調解委員194人，原有委員續聘111人、占全體聘任委員比例均值57.22％，包括市議員謝彰文、黃婉如、舒翠玲、魯明哲等人表示，續聘委員比例未達半數，未能續聘委員事先皆未被徵詢，太不尊重，遴選標準及過程資訊未公開，彷彿他們有汙點，也有黑箱作業之嫌。法務局長周春櫻表示，名單由各界建議後，將送交地檢署來勾選。

謝彰文表示，調解會協助民眾解決糾紛，過去運作很好，如今改選遴聘過程遭受質疑，原有的委員沒有被事先徵詢，委員續聘率最高的是復興鄉100％、大園80％居次、龍潭73.33％。而平鎮區續聘委員占全體聘任委員比例僅20％，為全桃園市最低。其他如觀音區36.36％、八德區40％及中壢區42.86％，續聘委員的比例都未達一半，未獲續聘委員不僅不知道原因，「彷彿有汙點」，根本開民主倒車。

議員表示，調解委員會成立的目的，可以有效化解民眾糾紛，疏減法院訟源，依據調解條例規定，調解事項包括民事、告訴乃論之刑事事件，不過這次遴選結果，讓外界議論紛紛。

議員說，當然各區公所聘任的調解委員絕大部分都是在各行各業表現優異，而且調解經驗豐富，調解委員是一個社會名器，希望能夠尊重專業「適才適所」，不要變成政治酬庸工具。

(中國時報)

基隆公車慘虧 市府咬牙苦撐 全國划船賽 月牙灣競技

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。