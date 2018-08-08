桃調解委員 未續聘抱怨不尊重

2018年08月08日 04:11 中國時報 甘嘉雯 ／桃園報導 ／桃園報導

桃園市13行政區聘任調解委員194人，原有委員續聘111人、占全體聘任委員比例均值57.22％，包括市議員謝彰文、黃婉如、舒翠玲、魯明哲等人表示，續聘委員比例未達半數，未能續聘委員事先皆未被徵詢，太不尊重，遴選標準及過程資訊未公開，彷彿他們有汙點，也有黑箱作業之嫌。法務局長周春櫻表示，名單由各界建議後，將送交地檢署來勾選。

謝彰文表示，調解會協助民眾解決糾紛，過去運作很好，如今改選遴聘過程遭受質疑，原有的委員沒有被事先徵詢，委員續聘率最高的是復興鄉100％、大園80％居次、龍潭73.33％。而平鎮區續聘委員占全體聘任委員比例僅20％，為全桃園市最低。其他如觀音區36.36％、八德區40％及中壢區42.86％，續聘委員的比例都未達一半，未獲續聘委員不僅不知道原因，「彷彿有汙點」，根本開民主倒車。

議員表示，調解委員會成立的目的，可以有效化解民眾糾紛，疏減法院訟源，依據調解條例規定，調解事項包括民事、告訴乃論之刑事事件，不過這次遴選結果，讓外界議論紛紛。

議員說，當然各區公所聘任的調解委員絕大部分都是在各行各業表現優異，而且調解經驗豐富，調解委員是一個社會名器，希望能夠尊重專業「適才適所」，不要變成政治酬庸工具。

(中國時報)