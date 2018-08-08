行道樹鑽孔綁布條 雲縣社會處遭檢舉

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中國時報
／雲林報導

雲林縣議會對面的行道樹幹，遭人鑽孔綁上政府長照2.0的廣告布條，樹下還有被砍的殘枝，畫面太刺眼，遭民眾向斗六市公所投訴，雲縣府社會處7日下午趕忙拆除。

斗六市大學路、府文路交叉路口的龍潭公園旁樟樹行道樹，樹枝遭砍、樹幹被以螺絲釘鑽孔綁著「雲林縣政府推動長照2.0政策」廣告布幔，上面還印縣長李進勇的照片，民眾氣得向斗六市公所檢舉要求嚴辦。

斗六市公所7日表示，經派員勘查，縣府確實在行道樹上釘掛廣告物，因未告知管理單位逕行修剪並將樹枝棄置於現場，已違反《雲林縣行道樹管理維護要點》，將去函縣府要求於文到後3日內自行移除，並勿再有傷害行道樹行為。公所指出，依《雲林縣行道樹管理維護要點》第7、第12條規定，行道樹未經主管機關核准不得任意修剪，也不得張貼或懸掛廣告。

雲林縣環保局廢棄物管理科獲報後，馬上通知社會處全部拆除；該科表示，道路屬公共區域不能懸掛廣告，政令宣導也不能有礙觀瞻。

社會處老人福利科認錯表示，2周前委託廠商製作及懸掛長照2.0的政令廣告，業者認為縣議會對面的行道樹最為醒目，自行在樹中間懸掛，該科已知錯，7日要求廠商全面拆除共3面。不過，老人福利科強調，樹下的殘枝不是他們砍的，廠商也提出2周前完工照片，作證當時空無一物，不知道是誰砍的，7日連同廣告物及殘枝都清除完畢。

(中國時報)

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