台灣好行光林我嘉線今上路

2018年08月08日 04:11 中國時報 呂妍庭 ／嘉市報導 ／嘉市報導

嘉義市台灣好行「光林我嘉線」觀光公車今8日起正式起跑，15站區一口氣串連起市區商圈和景點，坐上「光林我嘉線」，嘉市知名觀光亮點走透透。嘉義市長涂醒哲7日除宣布正式營運好消息，也強調市府為配合該路線新鮮上路，祭出好康辦抽獎，連悠遊卡公司也要發行限量悠遊卡供民眾收藏，以鼓勵民眾搭公車遊嘉義。

「光林我嘉線」7月18日試營運，經過半個多月試水溫，今正式營運，市府昨天舉辦記者會，宣布至9月30日止，民眾只要持電子票證就可享免費搭乘優惠；同時，9至11月期間，市府還準備美、日、韓來回機票以及腳踏車、智慧型手機、嘉義市區飯店住宿券等好康，只要使用電子票證搭乘「光林我嘉線」20次，或購買好行套票、參加台灣好行電子集章活動，就有1次摸彩機會，希望藉此刺激乘車率。

涂醒哲說，嘉義是林業之都、檜木原鄉，「光林我嘉線」暑假期間每日有40班，9月1日起改為平日班次28班，例假日40班，因15個站點包含著名景點、商圈及地標，搭上「光林我嘉線」就可以在市區到處吃、到處玩。

也到場參加記者會的悠遊卡公司董事長林向愷指出，「光林我嘉線」限量悠遊卡將以抽獎與買套票送卡方式發送，以鼓勵民眾及遊客多多搭乘觀光公車。嘉市交通處表示，該路線單程票價全票12元、半票6元，付款方式包含投幣或使用悠遊卡、一卡通，直到9月30日止，持電子票證都免費。

(中國時報)