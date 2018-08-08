里長倒戈挺柯 民進黨鐵腕處分

台北市長柯文哲(左)力拚連任，民進黨籍里長邱碧珠（右）多次現身力挺，遭民進黨不提名處分。　（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

年底選戰逼近，台北市長柯文哲基層跑透透，挾現任優勢的他，不僅讓國民黨籍里長在餐敘高呼「凍蒜」，民進黨內也有里長倒戈，面對民進黨市場參選人姚文智低迷選情，市黨部昨(7日)決定祭出鐵腕，不提名南港西新里長邱碧珠，後續更不排除開除邱黨籍。邱昨不以為然反嗆，支持會做事的市長，被開除黨籍也無所謂。國民黨北市黨部則強調，未遇到類似情況，目前提名沒問題。

邱碧珠上個月作東宴請里長，放話被開除黨籍也會挺柯文哲到底；5日柯舉辦「KP Ladies」見面會，邱又現身相挺，表態會支持不分黨派、會做事的市長，屢次公開倒戈的舉動，已觸犯民進黨大忌。

民進黨北市黨部主委陳正德表示，市黨部執委會昨進行里長提名資格審查，會中有人提出不予提名邱碧珠，考量邱多度公開支持柯文哲，若不處理有失黨魂，現場無異議通過。他強調，待8月底柯文哲完成登記成為市長候選人，若黨員仍有違紀行為，自然會依黨紀開除黨籍。

屢次公開表態 犯綠營大忌

對此，邱碧珠不以為然說，姚文智總是高高在上，從未到南港關心在地，反觀柯P替地方做很多事，她要支持會做事的市長，被開除黨籍也無所謂。

日前有深藍票倉里長在餐敘高呼柯P凍蒜，被外界形容為「集體叛變」，國民黨北市黨部主委黃呂錦茹昨強調，對現任市長喊凍蒜是禮貌性，不代表挺柯，黨內目前沒有里長公開支持他黨參選人，沒有黨紀處分問題，相信黨籍里長的心都向著國民黨。

藍禮貌性支持 不代表挺柯

黃呂錦茹還說，本屆國民黨北市里長提名已超過300名，其中20多名原是無黨或其他黨籍，這次都選擇掛國民黨，可見大家對年底選戰有信心；陳正德則說，民進黨第一階段確定提名56名里長，比上屆少一點，但後續還有第二波徵召，會請黨公職繼續推薦人選。

(中國時報)

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