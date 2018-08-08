公有停車場 300公尺3種價

2018年08月08日 04:11 中國時報 譚宇哲 ／新北報導 ／新北報導

用路人養車負擔大，停車費率更要斤斤計較，新北市三重體育館附近公有停車場每小時臨停費率，不到300公尺範圍內就有20、25、30元3種價格，讓民眾質疑停車場公有價格不公。交通局解釋，公有停車場皆有規定臨停費率上限，民眾若有疑慮，可向各停車場主管機關反映，若委外的業者違規超收，將依契約規定開罰2萬元罰鍰。

區所臨停20元 最便宜

新北市三重區新北大道一段沿線有體育館、衛生所、市立聯合醫院三重院區、體育場、區公所等機關場所，市府在短短不到300公尺距離就設有4座公有停車場，因應民眾停車需求。

其中，平日白天臨停費率三重區公所附設停車場臨停費率每小時20元最便宜，三重區綜合體育館地下停車場每小時25元，中山停車場、新北市立聯合醫院三重院區停車場每小時30元，

平時開車到三重體育館附近停車的林先生說，多次在體育館附近的公有停車場停車，發現臨停費率竟然都不一樣，停一天下來價差就差了70、80元，他認為同個地段的公有停車場收費不應有價差，市府不該讓民間業者擅自操作費率。

停車一天 價差達80元

根據交通局統計，新北市共有428座公有停車場，362座是公辦民營，其他則是公辦公營，公有停車場每小時臨停費率在20元至50元不等，每小時臨停費率最高的是位於淡水老街旁的淡水區公有三民立體停車場，其他觀光區也有不以小時計費而以按次計費的較高收費。

交通局停車管理科長吳正諺解釋，公有停車場臨停費率的價格差異取決於座落區域的整體收費行情，市區與郊區就會有明顯差異，基本上同區域臨停費率會盡量趨於一致，但仍需考量民間業者的停管設施、行銷策略不同，給予適度彈性。

吳正諺強調，市府在與業者簽定契約時，皆會核定臨停費率上限，民眾若對公有停車場收費有疑慮，可向各公有停車場主管機關反映，若委外的業者確有違規超收情形，將依契約規定開罰2萬元罰鍰，並要求限期改善。

(中國時報)