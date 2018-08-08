鋪路工之子 捨台大醫讀電機

2018年08月08日 04:11 中國時報 蔡依珍 ／桃園報導 ／桃園報導

武陵高中陳丕全父母都只有高中畢業，1家4口家計全靠鋪路工父親支撐，但他很爭氣，每天通勤3小時，抓緊零碎時間讀書，指考551.3分包辦桃竹苗2、3類榜首，穩上從小以來的第一志願、台大醫科，但他心地善良，不忍面對生離死別，在與住家附近診所醫師深談2小時後，最後選擇台大電機系就讀。

與醫師懇談 棄第一志願

陳丕全住龍潭，每天5點起床搭校車上學，3年來不曾錯過校車或遲到，從未補過習也不熬夜，把握車上時光念書、背單字，返家預習和複習，一直維持好成績，學測考出73分讓他很失落，考前杜絕手機、線上遊戲等誘惑，雖然拿高檔智慧型手機卻只用易付卡，只用來查資料，果真考出桃竹苗榜首的好成績。

陳丕全母親是家庭主婦、很重視教育，童年記憶全是科博館、動物園、百科全書，也因此培養出興趣，指考超過台大醫科最低錄取分11分，但在和鄰居診所醫師懇談2小時，感嘆醫學環境不如以往，工時長、醫療暴力頻傳，讓他捨棄長久以來的志願，選台大電機。

武陵校長林煥周說，本屆錄取醫學系達48人，台清交成政共錄取385人，表現優異。

武陵桃中 成績表現優異

桃園高中有451人上國立大，其中120人錄取台清交成政。王周詮學測失常，最有把握的數學只有9級分，所幸指考一雪前恥、數乙拿下滿分、錄取台大政治系。尤軒則因擔任管樂社長，放棄原本就讀的數理班、進入普通班，靠著自己的學習計畫如願上台大藥學系。許曜筑黃斑部病變、雙眼視力僅0.08，錄取成大心理系，盼告慰前年癌逝的父親。中度腦麻的蔡佩洳以輪椅代步，把腦麻的學姐林美榕為榜樣，順利上台師大公領系。

(中國時報)