盧批交通建設牛步 綠營反嗆

盧秀燕（左四）7日偕同台中市議會國民黨團議員舉行記者會，痛批中市交通建設攏是空？ （陳世宗攝）

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中國時報
／台中報導
民進黨團反批盧秀燕是跳針立委，質問BRT、MRT到底要哪個？（陳世宗攝）

國民黨台中市長參選人盧秀燕，7日抨擊市長林佳龍任內交通建設，指出山手線看不到、BRT被破壞、東豐快停滯、國道1號銜接74進度緩慢，並提出未來擔任市長交通建設的首部曲。民進黨團則反批，盧在立法院阻擋、凍結捷運藍線相關預算，應向全體台中市民道歉。

批林只破壞無建樹

盧秀燕偕同台中市議會國民黨團議員舉行記者會，盧秀燕說，交通和建設是她的強項，林佳龍闇黑台中4年，只有破壞沒有建設；山手線是林佳龍競選市長的交通政見，如今只有紙上作業；BRT被蓄意破壞、東豐快1、2標重啟環評停滯、國道1號銜接74進度牛步化。

盧秀燕並提出她台中交通建設的首部曲，強調長中短期交通問題逐一解決，包括爭取並建設大眾運輸系統，中短期有快速道路改善及道路開闢工程2項關鍵可先執行；如大里草湖匝道、台74銜接國1工程、東豐快速道路復工及完工等。

交長籲盧做好功課

民進黨團總召李天生表示，前市府時期推出的BRT並非真正捷運，造成台灣大道嚴重塞車；林佳龍將BRT轉型為優化公車，有效解決台灣大道塞車問題，並推出山手線等交通政策，目前上下環線已動工；盧秀燕不清楚還主張要恢復假BRT，並在立院擋捷運藍線相關預算。

交通局長王義川指出，BRT藍線不符國際標準，嚴重癱瘓台灣大道交通，證實是失敗政策；包括大台中山手線、台74連接國道1號、東豐快速道路等重大建設市府均加速推動中，全案預計111年興建完成，盼盧立委做好功課，對大台中各種建設狀況能有正確掌握。

(中國時報)

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