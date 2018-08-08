張麗善反歧視 要蔡易餘道歉

雲林縣長參選人立委張麗善（右）向越南新住民致意，感謝出面力挺大陸新住民。（許素惠攝）

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中國時報
／雲林報導

針對民進黨立委蔡易餘在臉書發表歧視大陸新住民的言論，雲林縣長參選人立委張麗善7日偕自柬埔寨嫁來台的立委林麗蟬，以及越南等多位多國新住民挺大陸新住民，高喊「反歧視、拒仇恨」，呼籲蔡易餘公開道歉。但蔡易餘一直沒接電話，無法了解他是否要從善如流。

偕多國新住民聲援

雲林縣越南同鄉權益協進會理事長陳觀嬌、蘇氏玉豔、雲林縣新住民同心關懷協會總幹事曹麗娟等新住民，以及國民黨雲林縣黨部主委許宇甄、斗六市長謝淑亞等人，高喊「我們都是一家人」、「媳婦挺媳婦」、「反歧視、拒仇恨」口號。

從大陸江西嫁來台的曹麗娟表示，她和一般台灣媳婦一樣養兒育女、相夫教子、孝順公婆，當初提供財力證明熬了8年才拿到身分證，蔡的言論令她寒心。

陳觀嬌聲援大陸新住民，強調台灣是寶島，很有文化，是很好的家園，且本來就是移民社會，大家應用同理心相待，蔡說錯話就該道歉。

林麗蟬指出，《移民法》規定任何人不得以國籍、種族、膚色、階級、出生地等因素而相互歧視，蔡出身律師怎會不知道？還扯到國安問題，民進黨宣稱照顧新住民，刻意與蔡切割，但選前選後兩個樣，一貫手法就是挑起對立、操作仇恨。

挑起對立無益族群

張麗善表示，蔡的言論令人不齒，蔡英文總統曾提出要保障新移民姊妹能夠得到更平等的社會福利待遇，雲林縣長李進勇也曾說「落籍台灣就是台灣人，落籍雲林就是雲林人」，蔡易餘的發言，是否代表蔡英文的政見跳票？更不見李譴責蔡的歧視言論。

雲林縣府新聞處長張凱傑表示，不論來自哪裡，只要認同台灣、愛台灣、定居台灣，都是一家人，縣府成立新住民科，也在台灣燈會時特設新住民燈區，顯示縣長李進勇很重視新住民。

(中國時報)

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