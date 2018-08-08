高市藍綠小雞 搶與韓、陳同框

拚連任的高雄市前議長許崑源，一口氣在競選總部掛2幅與韓國瑜聯合競選看板。（李義攝）

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中國時報
／高雄報導
高雄市三民區議員民進黨參選人何權峰，一次把陳菊與陳其邁2隻母雞同框。（李義攝）

高雄市議員選戰藍、綠都有隻大母雞，小雞們紛紛懸掛合影看板，微妙的是藍、綠的市黨部都未下達看板動員令，全是小雞們自動自發，甚至會依地區選情特性再增加同框人選。

黨部未下令 主動懸掛沾光

過去，藍綠市黨部都會要求議員參選人懸掛市長與議員的聯合競選看板，今年，藍綠主委都未下達指令強制要求。

有趣的是，以前曾出現因為母雞的行情差，小雞避之唯恐不及，面對黨令如山，勉強懸吊幾塊看板交差了事。

今年卻大不同，藍綠兩隻母雞韓國瑜與陳其邁都夠強夠大隻，在母雞庇護下，小雞一定能沾到光，紛紛自動吊掛聯合看板，趕不及合拍製作就先電腦合成。

陳菊入鏡 綠選將左右逢源

也有小雞一次挑選2隻母雞，拚連任的民進黨三民區議員參選人何權峰把陳菊與陳其邁同框，左右各1隻母雞，也盼能給選情加分，左右逢源。

前鎮小港區許乃文則準備在登記後，一口氣把所有看板全數換上1隻母雞或2隻母雞競選看板，他說，參加黨內初選機制勝出，就有責任扛這支旗子。

民進黨市黨部主委趙文男表示，目前只要求議員挑個好位置掛1幅聯合競選看板，因為，各選區的選民結構不同，有因地制宜的必要，尊重議員參選人。但他強調，接著會有聯合造勢、不同選區的聯合競選等選戰作為，屆時再調整懸掛看板的策略。

韓國瑜身兼主委與市長參選人，也未下達懸掛聯合競選看板的軍令，尊重議員們的決定，不過，隨著聲勢日益飆漲，小雞們已紛紛掛上看板。

拚連任的前議長許崑源甚至還在同一牆面掛上2幅，就怕選民看不見這隻藍軍的大母雞。

(中國時報)

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