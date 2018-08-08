蘭女語資班 國立大學全壘打

2018年08月08日 04:11 中國時報 胡健森 、 李忠一 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

大學指考7日放榜，宜蘭縣宜蘭高中、蘭陽女中、羅東高中等3所國立高中成績亮眼，不乏有學生錄取台大等名校，錄取台大日文的宜中學生胡淳彥，為了成為動畫師決定打好日文基礎後再到日本進修，錄取成大生科的羅高許郁廷，更曾為家而休學，最後如願錄取想讀的科系。

宜蘭高中今年有81人錄取國立大學，羅東高中有85人，蘭陽女中有近50人，其中蘭女語文資優班12名學生全壘打，全錄取國立大學，個別表現方面，羅高鄭承岳、宜中林育樺錄取台大電機，蘭女學生孫素昕錄取台大法律。

羅高許郁廷雖然沒錄取台大，但他在國中升高中時考上學校的數理實驗班後，為幫忙家裡經營的麵包店、陪伴生病的母親，因此決定休學，期間還考取烘焙、中式麵食丙級執照，比別人晚1年升學的他，在休學期間他找到自己興趣，指考榜單公布，他錄取成功大學生命科學系。

「陪伴家人比讀書還重要。」許郁廷說，雖然比別人晚了1年，但這1年中並沒有白費，理解「能讀自己喜歡的，是很重要的一件事。」在幫忙家務之餘看了很多關於生物相關的書籍，家人的支持與鼓勵，讓他在休學期間定下選擇生命科學系的目標。

宜中學生胡淳彥錄取台大日文系，他說，自小就是動漫迷，甚至可以說是宅男，也立定志向日後要成為一名動畫師，因此希望進入大學後將日文學好，再到日本動畫學校進修，朝著成為動畫師的目標前進。

蘭女學生孫素昕是宜蘭縣第1類組榜首，她錄取台大法律系，蘭女學生張柏琳錄取台北大學法律系，她們表示，因為過去家人的經歷以及看到一些示威遊行的新聞，深刻地感受、了解法律的重要性，希望投入法律的領域後，對自己將來的事業，或者是親友的需要都能夠有所幫助。

(中國時報)