陪癱兒走下去 慈父永遠18歲

2018年08月08日 04:11 中國時報 葉書宏 ／新北報導 ／新北報導

25歲總統教育獎得主林永晏因不明原因四肢萎縮，經長期復健後，雙腿雖可緩慢行走但雙手仍萎縮變形，父母親從小陪伴自創在家教育及復健器材等，父親林慶耀今年獲頒中和區公所模範父親，他說，「要陪伴兒子一直走下去，自己永遠都是18歲。」

林慶耀表示，兒子上幼稚園時突然雙手無力，最後四肢萎縮，他帶著兒子四處求醫未果，至今仍無法知道確切病因。由於本身開補習班教授英語，國小時期，與妻子一起教學之餘，也常陪伴兒子復健，了解各式復健器材，開始自行組裝研究適合兒子的復健器材。

林慶耀說，一家四口本居住於苗栗縣竹南，因兒子想北上就讀建國中學，當時先由妻子陪兒子北上租屋，兒子考取台大國企系後，一家四口搬來新北市中和區定居；從小也相當鼓勵兒女學習音樂，還常受邀到各地公益演出，兒子分享自己的生命故事。

林慶耀說，兒子逐漸長大，當然會擔心他的未來生活，「要陪伴兒子一直走下去，自己永遠都是18歲！」小時候由妻子陪兒子一起就學，如今大學、研究所之後由他開車陪兒子一起就讀。

林永晏表示，對於身體的缺陷當然會有遺憾，但是就不要想就好，日子還是要走下去，未來想要朝研究領域精進，目前就讀台大國企研究所，未來想要到美國繼續深造。

中和區公所表示，今年表揚連石頭、許湘仲、蘇秀賴、朱雲龍、王定祿、劉金藏、羅萬德、林慶耀、王榮發、李知湘、洪敏信、童崇圳、劉英年、林金泉及張正宗等15位模範父親。

(中國時報)