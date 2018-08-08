竹女倪于晴 如願上陽明牙醫

新竹女中儀隊倪于晴（左）大學指考囊括該校2、3、4類組榜首，順利錄取陽明大學牙醫系。（陳育賢攝）

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中國時報
／竹市報導

大學指考7日放榜，新竹女中學生成績優異，其中身兼學校儀隊的倪于晴表現亮眼，成績囊括該校2、3、4類組榜首，于晴之前因學測時數學考的不理想，自己又想當外科醫生或牙醫，當時的成績很難填上，因此下定決心考指考，此次順利上陽明大學牙醫系。

新竹女中校長呂淑美表示，該校今年升學成績相當不錯，錄取台、清、大、成、政者共有228人，為該校近10年最高錄取人數，其中台大有44人、清大66人、交大37人、成大44人、政大37人，有74％的畢業生錄取國立大學。另錄取醫學系6人、牙醫系1人，包括陽明醫2人、長庚醫1人、馬偕醫1人、中山醫2人、陽明牙醫1人。

而此次指考新竹區1類組榜首林景贊如願錄取第1志願台大法律系財經法學組，景贊希望未來能從事律師或司法官，為弱勢者發聲。

儀隊美少女倪于晴則錄取陽明大學牙醫系，此次倪于晴2類組考421.5分，3類組508.3分，4類組423.3分，她3年都沒補過習，下課後也沒像其它人要苦讀到半夜，不懂的問題一定在課堂中就搞懂，只在高三參加過學校辦的夜讀。

但因學測時，數學考的不理想，自己又想當外科醫生或牙醫，當時的成績很難填的上，因此下定決心考指考，放榜果然順利上牙醫系。

(中國時報)

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