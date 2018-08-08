高育仁、高思博 反駁落跑說

高育仁、高思博在父親節前夕，父子難得同框，除細數高家在台南生根發展的歷程，他也期勉高思博有機會能為家鄉服務。（曹婷婷攝）

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中國時報
／台南報導

「我們高家從未離開台南！」國民黨台南市長參選人高思博與父親、前台南縣長高育仁，父親節前夕首度同框，反駁對手「落跑」說。高育仁還舉陳水扁為例，官田出身到台北讀書、當律師，返鄉選台南縣長失利又回台北選市長，「當時也沒人批扁落跑！」他強調，高家祖厝、老家、墓園都在台南，何來落跑之說？

84歲高育仁和高思博7日一起回到青年路老家，暢談高家在台南發展的百年歷程。他說，佳里是祖厝、青年路是老家，高思博在青年路出生、學走路，在台南受教育，即使到台北求學、工作，也常回老家，戶籍一直在台南，新居也買在台南，「有人說思博選完就落跑，說法何來？」

高育仁坦言，原本不太贊成高思博選市長，「最好的工作是當教授」，但高思博以想為家鄉服務而說服他。

高思博當面向父親道感謝，他說，父親支持對他很重要，最重要的是價值觀與政治觀，形塑他對兩岸、對台南的規畫。有一個10歲兒子的他說，希望到兒子那一代，還有留存台灣發展可能性，「年底綠地變藍天，台灣就能改變！」

高育仁說，台灣這20幾年一直沉淪，他不信執政黨沒有智慧，也不信台灣會輸韓國、香港、新加坡，但現實就是差一大截，台灣要動腦筋跟厝邊（大陸）和平相處，「沒人可以叫厝邊搬走」，政治是一時的，有能力的人要多做點事。

(中國時報)

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