建臺吳欣珉 數乙滿分考取中正

2018年08月08日 04:11 中國時報 莊旻靜 、何冠嫻／綜合報導 、何冠嫻／綜合報導

指考7日放榜，竹北高中學生黃禹超高一、高二成績幾乎只有「物理、化學沒被當過」，高三靜下心苦讀，衝刺出理想成績，將成為中央大學物理系新生。商經科學生邱梓妍成績可錄取更好學校，但為了想改善家境，選擇台北商業大學財政稅務系就讀。

黃禹超表示，他以前參加過科學營隊，對物理有濃厚興趣，不過高一、高二時沒認真讀書，除了物理、化學，「幾乎每科都被當過」，高三立訂以物理系為目標，開始靜心苦讀，靠著自主學習，不懂時問老師，學測衝62級分成績，再拚指考，原始總分亦有369.5分。

學生徐又晴在校成績平均班排名都在前5名，不過學測失常考到55級分，在努力之下，以指考原始總分488.2分，順利進入政治大學傳播學院大一、大二不分系。商經科學生邱梓妍統測成績達632.5分，可錄取排名更前學校，但為了想改善家境，她選擇就讀台北商業大學財政稅務系。

苗栗縣建臺高級中學今年培育出3位準醫生，歷經指考考取國立大學的學生，更占指考總人數的41％。讀實驗班的同學吳欣珉，因學測成績不如預期，決定參加指考奮鬥，以滿分之姿拿下數乙100分。吳欣珉平時就對數學特別鑽研，且能協助同學解出困難的習題，並讓他們理解作答過程，是同學眼中的「數學老師」。7日指考分發放榜，數乙滿分的吳欣珉錄取中正大學數學系，盼未來能成為一位傑出的數學老師。

(中國時報)